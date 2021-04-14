İlk atışta tam isabet! İşte Türkiye'nin milli füzeleri

F16'dan 'Maşallah' diyerek fırlatıldı. İnsansız hedef uçağı tam isabetle vuruşunu gerçekleştirdi. TÜBİTAK SAGE'nin genç mühendis ve teknisyen ekibi tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi 'Bozdoğan' test vuruşunu başarıyla yerine getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan' Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı" dedi.

Test atışı 7 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Gökdoğan ve Bozdoğan yüküyle havalanan 4 F16 uçağı tanker uçaklar takviyesinde Bozdoğan atış testini Sinop açıklarındaki sahada gerçekleştirdi. F16'lar yerli imkanlarla geliştirilen hedef uçak yerli uçak Şimşek'i hedef aldı. Atış tam isabetle sonuçlandı.

Genç teknisyen ve mühendislerin Göktuğ projesi kapsamında geliştirdiği Bozdoğan füzesi hem F16 uçaklarında hem de SİHA'larda kullanılabilecek. Testlerin tamamlanmasının ardından Bozdoğan füzesinin 2022’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi bekleniyor. Ses hızının 4 katı sürate ulaşabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2013'te başlayan projeyi yakından takip ediyor. 2018'de TÜBİTAK SAGE'yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, projede emeği geçen ekibi kutladı.

DİĞER MİLLİ FÜZELER

Yerli savunma sanayiindeki bu başarı heyecan yaratırken diğer projeleri de gündeme getirdi. Bozdoğan dışında Türkiye'nin başka hangi milli füzeleri var ve bunların özellikleri neler? CNN TÜRK muhabiri Ahmet Melik Türkeş canlı yayında anlattı.

ATMACA FÜZESİ: İlk olarak karşımıza Atmaca füzesi çıkıyor. Gemi savar füze olarak bilinen bu füze 200 kilometre üzerinde menzile sahip. Mavi vatanda görev yapacak. Yeni tehditler doğrultusunda kıyı savunmasında görev alması için kara konuşlu olarak da görev yapması gündemde. Bu füzede ROKETSAN imzası bulunuyor.

BOZDOĞAN: Bozdoğan görüş içi havadan havaya füze. Görüş içi pilotla ufak çizgisi arasında pilotun gözüyle görebileceği hedefleri belirleyecek. Oldukça önemli çünkü bu projenin yerine hazır füzeler kullanılıyor. Bu füzelerin fiyatları da milyonlarca dolar olarak ifade ediliyor. TUSAŞ tarafından üretilen hedef uçak Şimşek'i imha etti. İlk atış testini başarıyla gerçekleştirdi. Ses hızının 4 katı süratle gerçekleştiriyor. F16'da kullanılacak ancak Akıncı gibi büyük insansız hava araçlarında da görev yapması bekleniyor.

UMTAS: Uzun menzilli tank savar füze sistemi. Özellikle hafif taarruz Atak helikopteri gibi milli helikopterde kullanılan bu füze tanklara ve zırhlı araçlara karşı etkili. 8 km menzili bulunuyor. Tam 60 kg ağırlığında.

HİSAR-A: 15 km menzili var. İnsansız hava araçları, uçaklar, helikopterleri hedef alacak. Bu sistem kabul edildi. TSK'da kullanılmaya başladığını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

SOM-J: F35'e değinmek lazım. F35'te kullanılacak. 150+ km menziliyle dikkat çekiyor. İhracatı da söz konusu.

YILDIRIM FÜZESİ: 150 km menzile sahip. düşman hava savunma birimleri, C3I merkezleri, lojistik ve altyapı tesisleri gibi yüksek değerli hedeflere saldırmak için tasarlanmış ve dost topçu silahlarına ateş desteği sağlayarak yüksek hareket kabiliyeti sağlayan bir balistik füze sistemidir.

CİRİT FÜZESİ: Hareketli hedeflerde kullanılacak. 8 km menzile sahip. ROKETSAN imzası görüyoruz.

BORA: 280 km menzile sahip. TSK'daki en uzun menzilli sistemlerden biri. Irak'ın kuzeyinde Pençe hareketlerinde kullanıldığını görmüştük.

GÖKDOĞAN: Bozdoğan'ın abisi olarak nitelendirebiliriz. Daha kritik özel proje. Uufuk ötesi hedefler için tasarlandı. TÜBİTAK SAGE imzası bulunuyor. Dış alım son bulacak.

OMTAS: 4 km menzile sahip. Suriye Irak terör hedeflerine atıldığını gördük. 2 kg ağırlığında. ROKETSAN imzası var.

HİSAR-O: 25 km menzilli ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.

SOM: 250+KM menzile sahip. SOM Seyir Füzesi, TÜBİTAK SAGE'nin tasarladığı hedefe yüksek isabet yeteneğini haiz sabit kanatlı hava platformlarından atılabilen yeni nesil bir seyir füzesidir.

SUNGUR: Muadillerinden çok daha üstün olan Sungur, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda önemli katkılar sağlayacak.

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