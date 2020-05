Başarı cinsiyete değil yeteneğe bağlı

Eskiden şantiyelere kesinlikle kadınların kabul edilmediğini belirten Özdemir, “Bastıra bastıra sayısını yüzde 10’a kadar artırdık. Şimdi muhakkak kadınların olmasını istiyorlar. Çok daha farklı bir bakış açısı getiriliyor. İnsanlara yatırım yapıyoruz ve sadakat kadınlarda daha fazla. Başarının cinsiyete değil, ilgiye ve yeteneğe bağlı olduğunu bıkmadan anlatmalıyız. Eşit işe eşit ücret. Kadınlar aynı işler için daha az ücret alıyorlar, bu mühendislik alanında yüzde 30 kadar bir farka çıkabiliyor” diye konuştu.

GELECEĞE YATIRIM

Özdemir, hayata geçirdikleri Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’nden (TMK), kadınların mühendislik ve iş hayatında sayılarının artması için atılması gereken adımlara kadar tecrübelerini paylaştı. TMK Projesi’ni geleceğe yatırım olarak görüyordüğüne dikkat çeken Ebru Özdemir, “Bir iş insanıyım, bir inşaat mühendisiyim ve bir mühendis aileden geliyorum. Annem, sınıfındaki tek makine mühendisiydi, babam yine makine mühendisi. Babam sınıf arkadaşıyla şirket kuruyor, aynı sınıftan birisiyle de evleniyor, herkes ‘Ne kadar pratik’ diyor. Bu da sanıyorum bir mühendislik özelliği; pratik olmak. 1976’da Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız, Limak’ı kuruyorlar. 1976’dan sonra bugün itibarıyla sekiz ayrı sektörde faaliyet gösteriyoruz, 15 ülkedeyiz ve 60 bin 743 çalışanımız var” dedi.

LİDER KADINLAR YETİŞECEK

“Projelerimize gösterdiğimiz titizliği, lider kadınları yetiştirmek üzerine de odaklandık” diyen Ebru Özdemir, TMK Projesi’ni 2015 yılında, bir mühendis titizliğiyle başlattıklarını söyledi. Özdemir, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yapımında en baştan en sona her gün orada bulunarak oldum. Havalimanını nasıl organize ettiysek, mühendis kızları da bu şekilde organize ettik” diye konuştu. Limak’ta 2 bin 94 mühendis istihdam ettiklerini, bunun bin 730’unun erkek, 364’ünün de kadın olduğunu ifade eden Özdemir, “Limak Enerji sektörü de çok az sayıda kadın istihdam eden bir sektör fakat burada yüzde 38 kadın yöneticimiz, yüzde 52 kadın çalışanımız var. Sektörün ve Türkiye’nin en fazla kadın yönetici oranına sahip şirketlerinden biri. Limak rakamları olarak yüzde 17.4’le istihdam sağladığımız kadın oranıyla küresel ortalamanın üzerindeyiz ama ne yazık ki bu yeterli değil” ifadelerini kullandı.

ERKEKLER ERKEKLERİ DESTEKLİYOR

İŞ hayatında erkeklerin birbirine destek olduğunu belirten Özdemir, şunları söyledi: “Ben çok erkek domine bir işte çalışıyorum, Meclisimiz de öyle. Erkekler erkekleri müthiş destekliyor iş hayatında. Bunu her an her saniye görüyorum, elinden tutuyor ve yukarı doğru çekiyor ama kadınlarda bunu daha az görüyorum. Verdiğimiz her mesajda ‘Hepiniz birbirinizin kız kardeşisiniz, birbirinize yardım edeceksiniz’ diyoruz.”

HAVALİMANI VE BARAJA KADIN MÜHENDİS

KUVEYT Havalimanı projesinde 67 kadın mühendisin çalıştığını belirten Ebru Özdemir, “Yusufeli Barajı’nda 120 mühendisin 12’si, yüzde 10’u kadın. Yavaş yavaş fark yaratıyoruz. Türkiye’de şu ana kadar köprü yapmış bir şirket yok, biz de Korelilerden öğreniyoruz. Ama ne yaptık? Bütün alt kademelere mühendis yerleştirdik ama bunların yarısına kadın yerleştirdik, onlar da öğrensinler diye” şeklinde konuştu.

SADAKAT KADINLARDA DAHA FAZLA

GEÇMİŞTE şantiyelere kadın kabul edilmediğini hatırlatan Özdemir, tablonun değişmeye başladığını belirtti ve şöyle devam etti: “Şimdi istiyorlar çünkü mesela iş sağlığı, güvenliği, müthiş detaylı, titiz bir iş. Muhakkak kadınların olmasını istiyorlar. Kesin hesap da müthiş detaylı bir iş; onu da istiyorlar. Yani bir sürü işte çok daha farklı bir bakış açısı getiriliyor. Eş zamanda çok fazla işi aynı anda yapma. Mesela erkekler genelde tek iş yapıyor. Sadakat. Şirketler olarak insanlara yatırım yapıyoruz ve sadakat kadınlarda daha fazla.”