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Ekonomi
Haber Giriş: 26.01.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Başakşehir'de 199 bin 553 m² arazi kiraya verilecek

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Başakşehir'de 199 bin 553 m² arazi kiraya verilecek
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Mülkiyeti Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğün ait olan İstanbul ili Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi Panayır Bayırı mevkiinde bulunan 199.553 m² büyüklüğündeki arsa Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine göre kiraya verilecektir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale    03/02/2021 Çarşamba günü saat 14:00’te yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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