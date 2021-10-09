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Başakşehir arsasına 14 firma talip oldu

#Emlak Konut GYO#Başakşehir#Arsa
Başakşehir arsasına 14 firma talip oldu

Emlak Konut GYO, gayrimenkul piyasasını hareketlendirecek yeni konut projeleri serisine başladı.

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Şirket geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yılın son çeyreğinde 12 projede 15 bin konutu satışa sunacağını açıklamıştı. Yeni yatırımlar için düğmeye basan Emlak Konut dün ‘İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’ ihalesinin ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Markalı konut üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği arsaya 14 firma talip oldu. İstanbul Başakşehir Kayabaşı 8. Etap 30 bin 56,45 metrekarelik büyüklükte olan arsa alanında hayata geçirilecek. Proje çerçevesinde emsale inşaat alanı ise 44 bin 901,45 metrekare olarak açıklandı.

Başakşehir Millet Bahçesi’ne komşu olan arsa konut alanı fonksiyonuna sahip. Arsaya talip olan firmalar ise şunlar: İntaya İntes İnşaat, Kiler GYO & Biskon Yapı, Yıldızlar İnşaat, Ege Yapı, Fuzul Yapı, Öz Er-ka İnşaat, İsra Group & Argüp Mühendislik, Durmaz Otomotiv & Kardelen Oto İnşaat, Özyazıcı İnşaat, Ebruli İnşaat, Som Plus Yapı inşaat & Binbay Yapı, İhlas Gazetecilik & İhlas Yapı, Artaş İnşaat, İntek Yapı. Arsada gelir paylaşım modeliyle proje geliştirecek firma önümüzdeki günlerde yapılacak 2. oturumda belli olacak.

Emlak Konut GYO’nun bu yıl başlayacağı diğer projeler ise Çekmeköy, Küçükçekmece, Sarıyer Ayazağa, Avcılar ve Kartal ilçelerinde olacak.

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#Emlak Konut GYO#Başakşehir#Arsa