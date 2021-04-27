Baş yazılımcısı da gözaltında

Konuya yakın bir kaynak, gözaltına alınan isimlerin tamamına yakının, şirketin sigortalı çalışanları olduğunu söyledi. Aynı kaynak, “Özellikle yazılım ve mali ekipte çalışan kişilerin verecekleri bilgiler soruşturma için büyük önem taşıyor” diye konuştu. Öte yandan, şirkette bir yılı aşkın bir süre çalışan E. M.’nin, haksız işten çıkarıldığını öne sürerek Thodex’in sahibi konumundaki Koineks Teknoloji AŞ’ye karşı işe iade davası açtı.

İstanbul Anadolu İş Mahkemesi’nde görülen davayı geçen 1 Haziran’da açan E. M., Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Davayı açtığım tarihte ortada bir şirket vardı. Ancak şimdi her şey belirsiz. Mahkeme, lehe bir karar verirse ne olacağını bilemiyorum. Ama en azından, bloke konulan bir 31 milyon liralık para var. Benim gibi alacaklı olanlar bu şekilde paralarını tahsil edebilir” diye konuştu.

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