MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBaş yazılımcısı da gözaltında
GeriEkonomi Baş yazılımcısı da gözaltında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
Haber Giriş: 27.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Baş yazılımcısı da gözaltında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Baş yazılımcısı da gözaltında

Kripto para borsası Thodex’e yönelik soruşturma kapsamında göz altına alınan isimler arasında Thodex’in baş yazılımcıları Ergün A., Cem U., Can S.’nin yanı sıra, kurumsal iletişim müdürü Şeyda K. S. ile Onur Can G. ve İzel Ö. de yer aldı.

Konuya yakın bir kaynak, gözaltına alınan isimlerin tamamına yakının, şirketin sigortalı çalışanları olduğunu söyledi. Aynı kaynak, “Özellikle yazılım ve mali ekipte çalışan kişilerin verecekleri bilgiler soruşturma için büyük önem taşıyor” diye konuştu. Öte yandan, şirkette bir yılı aşkın bir süre çalışan E. M.’nin, haksız işten çıkarıldığını öne sürerek Thodex’in sahibi konumundaki Koineks Teknoloji AŞ’ye karşı işe iade davası açtı.

İstanbul Anadolu İş Mahkemesi’nde görülen davayı geçen 1 Haziran’da açan E. M., Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Davayı açtığım tarihte ortada bir şirket vardı. Ancak şimdi her şey belirsiz. Mahkeme, lehe bir karar verirse ne olacağını bilemiyorum. Ama en azından, bloke konulan bir 31 milyon liralık para var. Benim gibi alacaklı olanlar bu şekilde paralarını tahsil edebilir” diye konuştu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi