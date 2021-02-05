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Ekonomi
Haber Giriş: 05.02.2021 - 10:27 | Son Güncelleme:

Barter sistemi nedir?

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Barter sistemi nedir?
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Barter sistemi, ticari faaliyetini sürdüren pek çok firmanın kullanmakta olduğu bir sistemdir. Asırlardır kullanılan bir sistem olan barter, pazarlama faaliyetlerinin de ilerleyişine katkı sunmaktadır. Şirketlerin mali düzeninin bir parçası olan barter sistemi, hemen her sektörde kullanılabilmektedir. Peki, barter sistemi nedir ve nasıl kullanılmaktadır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Barter sistemi, ekonomik kriz dönemlerinde mal ve hizmetlerin takas yolu ile satıldığı ve satın alındığı bir pazarda paranın maliyetini en az düzeye indirmek için geliştirilmiş alternatif finansman tekniklerinden biridir. Barter sistemi, işletmelerde pazarlama, satınalma ve finansman fonksiyonlarını bir arada yürüten barter organizasyonları sayesinde gelişerek yaygınlaşmaktadır.

Yüz yıllardır devam eden barter sistemi bir nevi takas olarak nitelendirilebilmektedir. Örnek vermek gerekirse ilk çağlarda bir kase buğday ile 1 kilo elmanın takas edilmesi barter sistemini niteleyebilmektedir.

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