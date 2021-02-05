Barter sistemi nedir?

Barter sistemi, ekonomik kriz dönemlerinde mal ve hizmetlerin takas yolu ile satıldığı ve satın alındığı bir pazarda paranın maliyetini en az düzeye indirmek için geliştirilmiş alternatif finansman tekniklerinden biridir. Barter sistemi, işletmelerde pazarlama, satınalma ve finansman fonksiyonlarını bir arada yürüten barter organizasyonları sayesinde gelişerek yaygınlaşmaktadır.

Yüz yıllardır devam eden barter sistemi bir nevi takas olarak nitelendirilebilmektedir. Örnek vermek gerekirse ilk çağlarda bir kase buğday ile 1 kilo elmanın takas edilmesi barter sistemini niteleyebilmektedir.