Barış Altıntaş: Üreticiyi yemde yalnız bırakmadık

Dağıtımlar Koçarlı ilçesinde devam ederken Aydınlı üreticilerin her zaman yanında olacaklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, onları girdi maliyetlerinin en büyük kalemini oluşturan yemde de yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Yem dağıtımlarında yer alan Başkanvekili Barış Altıntaş “Bu yem desteğimiz 5 baş ve altında hayvanı olan üreticilerimiz için. Onları da desteklemek gerekiyor ki onlar da büyüsün. Bu topraklarda küçük üreticiyi küstürdüğümüzde ülkeyi daha fazla dışa bağımlı hale getiririz, bu da büyük tehlike arz ediyor. Biz Aydın’dan bu meşaleyi yaktık, bütün Türkiye’ye örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.

‘ÇOK MUTLU OLDUK’

Yenipazar ilçesinden Gülhan Karanallı “Hayat şartları bizleri çok zorluyor. Yem pahalı, bu destek çok iyi oldu” derken desteklemeden yararlanan ve iki besi hayvanı olan Sabahattin Özmen ise “Allah bin kere razı olsun. Hayatımda ilk defa bir destekleme görüyorum. Ekonomik olarak çok zorlanıyoruz. Mazotumuz çok pahalı, gübrenin torbası 125 lira oldu, yem pahalı; işin içinden çıkamıyoruz. Bu yem dağıtımı bizi çok mutlu etti” dedi.

Vatandaşların hatırlanmaktan destek görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Sultanhisar’ın Salavatlı Mahallesi Muhtarı Kemal Uymaz “Hatırlanmak çok güzel bir şey. 5 hayvan altı, dar gelirli vatandaşlarımız ancak bu kadar yapabilmiş. Çok sevinildi ve memnuniyetle karşılandı. Hayvancılığın belini büken yem, çok pahalı, onun için baya iyi oldu. Sadece bununla değil mahallemize büyük iyilikleri bulunuyor. Yukarıdaki yolumuz için üç buçuk ay kepçe orada çalıştı. Pandemi döneminde Büyükşehir Belediyemiz bizi çok düşündü. Bir değil bin kere teşekkür etmek istiyorum. Her konuda yardımcı oluyorlar” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ELİNİ UZATTI

Küçük aile işletmelerinin yalnız bırakıldığını söyleyen vatandaşlar ise Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yem desteğinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Koçarlı’nın Gaffarlar Mahallesi’nden Mehmet Narinceli “Daha öncesinde böyle bir destek görmedik. İlk defa başkanımız Özlem Çerçioğlu elini uzattı. Bu destek çok iyi geldi. Kendimiz zar zor geçiniyoruz. Geçen günlerde hayvanlarıma vermek için bir çuval yem ve ot alabildim, fakat onu bile tanıdık bir arkadaşımdan veresiye aldım. Yani durumlarımızı çok iyi değil. Kendimizden kısıp hayvanımıza yediriyoruz” dedi.