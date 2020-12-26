‘Barca’ya kısmen yasak

İspanya’nın Katalonya özerk bölgesindeki Barcelona kentinde bulunan, dünyanın en ünlü spor kulüpleri arasında yer alan FC Barcelona takımının, Şişli’de ‘Barca’ ismini tescil ettiren Barca Tekstil şirketine açtığı marka davası, kısmen kabul edildi. Mahkeme, Barca Tekstil şirketinin kendi adına kayıtlı triko kazak, şort, yelek, ceket, hırka, atkı, pantolon, elbise, tunik dokuma gömlek, mont, pardösü, kaban, palto gibi ürünlerinde ‘Barca’ markasını kullanabileceğine karar verdi. Mahkeme, davalı şirketin bu ürünlerin dışında başka ürünlerde ‘Barca’ markasını kullanmamasını kararında açıkladı.

BİR FUTBOL FENOMENİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’ne geçen yıl açılan davada, FC Barcelona takımının ‘Barca’ unvanıyla tanındığı ve dünyanın köklü kulüplerinden birisi olduğu ifade edildi. Kulübün yüze yakın ülkede tescilli korunan sayısız markasının olduğunun anlatıldığı dilekçede, “Barcelona kulübü Türkiye’de de büyük bir izleyici kitlesine sahip. Türkiye genelinde herkes tarafından ‘Barca’ adıyla anılmaktadır. Barcelona kulübü, ‘Barca’ adıyla bir futbol fenomeni olmuştur. Kulüp, yüz yılı aşkın süredir unvanı haline gelen ‘Barça’ markasını Türkiye’de de tescil ettirmek istemiştir. Ancak Barcelona kulübü, ‘Barça’ markasının davalı Barca Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından çeşitli sınıflarda tescil ettirildiğini öğrenmiştir. Davalı tekstil şirketine ait “Barca” markası 5 yıldır Türk Patent ve Marka Kurumu’nca korunmaktadır. Davalı şirketin ‘Barca’ markasının hükümsüz kılınarak iptaline karar verilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.