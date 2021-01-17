MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBarajlara can suyu
GeriEkonomi Barajlara can suyu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Ali AKSOYER / DHA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Barajlara can suyu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Barajlara can suyu
Abone Olgoogle-news

İstanbul’da doluluk oranları yüzde 20’nin altına düşen barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başladı. Son günlerde yaşanan kar ve yağmur şeklindeki yağışlar barajlara can suyu oldu.

İSKİ verilerine göre 10 Ocak tarihinde yüzde 19.56 olarak ölçülen baraj doluluk oranları, dün yüzde 28.66 olarak kayıtlara geçti. Tarihi Güzelce kemeri önünde daha önceden keçilerin otlamaya başladığı alanlar da yeniden suyla dolmaya başladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle