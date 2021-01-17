Barajlara can suyu

İSKİ verilerine göre 10 Ocak tarihinde yüzde 19.56 olarak ölçülen baraj doluluk oranları, dün yüzde 28.66 olarak kayıtlara geçti. Tarihi Güzelce kemeri önünde daha önceden keçilerin otlamaya başladığı alanlar da yeniden suyla dolmaya başladı.