Ali AKSOYER / DHA
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Barajlara can suyu
İstanbul’da doluluk oranları yüzde 20’nin altına düşen barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başladı. Son günlerde yaşanan kar ve yağmur şeklindeki yağışlar barajlara can suyu oldu.
İSKİ verilerine göre 10 Ocak tarihinde yüzde 19.56 olarak ölçülen baraj doluluk oranları, dün yüzde 28.66 olarak kayıtlara geçti. Tarihi Güzelce kemeri önünde daha önceden keçilerin otlamaya başladığı alanlar da yeniden suyla dolmaya başladı.
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