Bankaların güncel swift kodları
Uluslararası para transferlerinde bankaların swift (BIC) kodu bilgisine ihtiyaç duyulur.
Yurtdışına para göndermek veya yurtdışından para almak için işlem güvenliği, swift sistemi ile sağlanır. Swift sistemini kullanarak uluslararası para transferi gerçekleştirmek için aşağı verilen 3 banka için swift kodu bilgisine ihtiyaç duyulur:
Para transferinde gönderici banka
Aracı banka
Para transferinde alıcı banka
SWİFT (BIC) KODU NEDİR?
Swift kodu uluslararası para transferi ve haberleşmede kullanılan ve her banka özelinde tanımlanmış bir kod sistemidir. Swift kodu BIC kodu veya ISO 9362 olarak da bilinir. Açılımı ise Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication isimli kurumun baş harflerinden oluşur. BIC kısaltması ise banka tanımlama kodları anlamına gelen Bank Identifier Codes baş harflerinden oluşmuştur.
SWİFT KODU KAÇ HANELİDİR?
Swift kodu 8 veya 11 hanelidir. Tüm dünya bankacılık sisteminde standart olarak kullanılan swift kodunu oluşturan karakterler ise şu şekilde oluşturulur:
İlk Dört Karakter: Banka kodunu temsil eder.
Beşinci ve Altıncı Karakter: ISO ülke kodunu temsil eder.
Yedinci ve Sekizinci Karakter: Yerel kodu temsil eder.
Son Üç Karakter: Şube kodunu temsil eder. Her zaman verilmeyebilir. (Merkez şube için XXX şeklinde kullanılır.)
SWİFT SİSTEMİ NASIL İŞLER?
Swift sistemi üzerinden para transferi için üç banka gereklidir. Her bankanın swift kodu bilgisine ihtiyaç duyulan işlemde para ilk olarak aracı bankaya transfer olur. Ardından aracı banka, parayı alıcı bankaya transfer ederek işlemi tamamlar. Örneğin İş Bankası hesabı üzerinden yurtdışına para transferi gerçekleştirecek bir kişi için paranın alınacağı bankanın swift kodu ve İş Bankası swift kodu bilgisi ile birlikte aracı banka swift kodu bilgisine de ihtiyaç duyulur.
TÜRKİYE’DEKİ BANKALARIN SWİFT KODLARI NEDİR?
Türkiye faaliyet gösteren 48 banka için güncel swift kodu bilgisi şu şekildedir:
Ziraat Bankası: TCZBTR2A
Vakıfbank: TVBATR2A
Halkbank: TRHBTR2A
İş Bankası: ISBKTRIS
Akbank: AKBKTRIS
Garanti BBVA: TGBATRIS
Yapı Kredi: YAPITRISXXX
Denizbank: DENITRIS
QNB Finansbank: FNNBTRIS
ING: INGBTRIS
TEB: TEBUTRIS
Şekerbank: SEKETR2A
Anadolubank: ANDLTRIS
Fibabanka: FBHLTRIS
HSBC: HSBCTRIX
Odeabank: ODEATRIS
ICBC Turkey Bank: ICBKTRIS
Alternatif Bank: ALFBTRIS
Burgan Bank: TEKFTRIS
Aktif Bank: CAYTTRIS
Ziraat Katılım: ZKBATRISXXX
Vakıf Katılım: VAKFTRIS
Emlak Katılım: EMLATRISXXX
Kuveyt Türk: KTEFTRISXXX
Albaraka Türk: BTFHTRIS
Türkiye Finans: AFKBTRIS
TSKB: TSKBTRIS
Türk Eximbank: TIKBTR2A
Turkish Bank: TUBATRIS
Citibank: CITITRIX
Kalkınma Bankası: TKBNTR2A
Turkland Bank: TBNKTRIS
GSD Bank: GSDBTRIS
Rabobank: RABOTRIS
JPMorgan Chase: CHASTRIS
Merrill Lynch: MEYYTRISXXX
Adabank: ADABTRIS
Takasbank: TVSBTRIS
Birleşik Fon Bankası: BAYDTRIS
Pasha Bank: TAIBTRIS
BankPozitif: BPTRTRIS
Societe Generale: SOGETRIS
HBL Türkiye: HABBTRIS
Dilerbank: DYAKTRIS
Nurol Bank: NUROTRIS
Standard Chartered: BSUITRIS
MUFG Bank: BOTKTRIS
Golden Global Bank: GOGYTRIS
BANKA ŞUBELERİNİN SWİFT KODU FARKLI MI?
Swift kodu banka şubesi özelinde değişmez. Bankaların swift kodu, her şube için aynıdır. Örneğin Garanti Bankası swift kodu, her şubesi için TGBATRIS olarak kullanılır.
BANKALARIN GÜNCEL SWİFT ÜCRETİ NEDİR?
Yurtdışı ile gerçekleştirilen para transferlerinde bankalar, yurtdışı merkezli aracı bankalar ile çalışır. Yabancı bir banka ile çalışılması bankalara ek maliyet olarak yansır. Swift ücreti adı altında gönderici ve alıcı hesaplardan alınan bu ücretler, bankalara göre farklılık gösterir. Swift ücretleri banka özelinin yanında, transfer edilen miktar ve gerçekleştirilen işlem sayısına göre değişir. Ayrıca swift işlemi için kullanılan bankacılık kanalı da ücreti etkiler. Güncel banka swift ücretleri aşağıda banka özelinde detaylandırılmaktadır.
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ
TL: %0,5 (Asgari 35 USD – Azami 500 USD)
Yabancı Para: %0,5 (Asgari 30 USD – Azami 500 USD)
HALKBANK GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ
Karşı Banka Masrafı Lehtara Ait: 25 TL
Karşı Banka Masrafı Amire Ait: %0,3 (Azami Tutar 200 TL)
Swift Mesaj Ücreti: 5 USD
VAKIFBANK GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ
Şube: %0,5 (Asgari 40 USD – Azami 250 USD)
İnternet ve Mobil Şube: %0,5 (Asgari 10 USD – Azami 30 USD)
İnternet ve Mobil Şube Muhabir Banka Masrafı: 10,50 USD
İŞ BANKASI GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ
Şube: %0,6 (Asgari 42 USD – Azami 310 USD)
İnternet Şube: %0,3 (Asgari 20 USD – Azami 310 USD)
İşCep: %0,3 (Asgari 20 USD – Azami 310 USD)
Swift – NYDO Toplu Ödeme Kanalı: 27,50 USD
GARANTİ BBVA GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ
Aynı Gün Valörlü Şube: %0,6 (Asgari 50 USD – Azami 250 USD)
İleri Gün Valörlü Şube: %0,6 (Asgari 40 USD – Azami 240 USD)
Aynı Gün Valörlü Mobil ve İnternet Şube: %0,6 (Asgari 131,10 TL – Azami 223,81 TL)
İleri Gün Valörlü Mobil ve İnternet Şube: %0,6 (Asgari 123,81 TL – Azami 209,52 TL)
Western Union: Asgari 14,29 USD – Azami 321,43 USD
AKBANK GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ
Aynı Gün Valörlü Şube: %0,6 (Asgari 50 USD – Azami 300 USD)
1 veya 2 Gün Valörlü Şube: %0,6 (Asgari 45 USD – Azami 300 USD)
İnternet ve Mobil Şube: %0,6 (Asgari 20 USD – Azami 39 USD)
Western Union: Asgari 3 USD – Azami 337,5 USD
YAPI KREDİ GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ
Aynı Gün Valörlü Şube: %0,6 (Asgari 355 TL – Azami 1.745 TL)
1 Gün Valörlü Şube: %0,6 (Asgari 320 TL – Azami 1.725 TL)
İleri Gün Valörlü Şube: %0,6 (Asgari 290 TL – Azami 1.715 TL)
Aynı Gün Valörlü Mobil, İnternet ve Telefon Şube: %0,6 (Asgari 140 TL – Azami 230 TL)
1 Gün Valörlü Mobil, İnternet ve Telefon Şube: %0,6 (Asgari 135 TL – Azami 215 TL)
İleri Gün Valörlü Mobil, İnternet ve Telefon Şube: %0,6 (Asgari 130 TL – Azami 200 TL)
DENİZBANK GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ
Şube: %0,5 (Asgari 70 TL – Azami 700 TL)
Mobil, İnternet ve Müşteri İletişim Merkezi: 70 TL
ŞEKERBANK GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ
Şube: %0,5 (Asgari 31,5 USD – Azami 252 USD)
İnternet ve Telefon Bankacılığı: 90 TL
QNB FİNANSBANK GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ
Şube: %0,6 (Asgari 150 TL – Azami 700 TL)
Şube Sorgulama ve Mesajlaşma Ücreti: 300 TL
İnternet ve Mobil Şube: %0,6 (Asgari 140 TL – Azami 240 TL)
Enpara: 60 TL
TEB GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ
Şube: %0,5 (Asgari 38 USD – Azami 300 USD)
Şube Fon Transfer Ücreti: 30 USD
CEPTETEB Şube: 30 TL
ING GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ
Şube: %0,5 (Asgari 167 TL – Azami 671 TL)
İnternet Şube: 89 TL
HSBC GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ
Şube: %0,09 (Asgari 75 TL – Azami 200 TL)
İnternet Şube: 75 TL
Çağrı Merkezi: 80 TL
KUVEYT TÜRK GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ
Şube: %0,1 (Asgari 30 USD – Azami 250 USD)
İnternet, Mobil ve Çağrı Merkezi: %0,1 (Asgari 15 USD – Azami 250 USD)
ALBARAKA TÜRK GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ
Kısa Swift Mesajları: Asgari 25 USD – Azamş 40 USD
Uzun Swift Mesajları: 40 USD
TÜRKİYE FİNANS GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ
Şube: %0,1 (Asgari 180 TL)
Mobil, İnternet ve Çağrı Merkezi: 50 TL
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https://www.bankacilar.net/is-bankasi-swift-kodu/
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