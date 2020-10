Bankaların güncel swift kodları

Yurtdışına para göndermek veya yurtdışından para almak için işlem güvenliği, swift sistemi ile sağlanır. Swift sistemini kullanarak uluslararası para transferi gerçekleştirmek için aşağı verilen 3 banka için swift kodu bilgisine ihtiyaç duyulur:

Para transferinde gönderici banka

Aracı banka

Para transferinde alıcı banka

SWİFT (BIC) KODU NEDİR?

Swift kodu uluslararası para transferi ve haberleşmede kullanılan ve her banka özelinde tanımlanmış bir kod sistemidir. Swift kodu BIC kodu veya ISO 9362 olarak da bilinir. Açılımı ise Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication isimli kurumun baş harflerinden oluşur. BIC kısaltması ise banka tanımlama kodları anlamına gelen Bank Identifier Codes baş harflerinden oluşmuştur.

SWİFT KODU KAÇ HANELİDİR?

Swift kodu 8 veya 11 hanelidir. Tüm dünya bankacılık sisteminde standart olarak kullanılan swift kodunu oluşturan karakterler ise şu şekilde oluşturulur:

İlk Dört Karakter: Banka kodunu temsil eder.

Beşinci ve Altıncı Karakter: ISO ülke kodunu temsil eder.

Yedinci ve Sekizinci Karakter: Yerel kodu temsil eder.

Son Üç Karakter: Şube kodunu temsil eder. Her zaman verilmeyebilir. (Merkez şube için XXX şeklinde kullanılır.)

SWİFT SİSTEMİ NASIL İŞLER?

Swift sistemi üzerinden para transferi için üç banka gereklidir. Her bankanın swift kodu bilgisine ihtiyaç duyulan işlemde para ilk olarak aracı bankaya transfer olur. Ardından aracı banka, parayı alıcı bankaya transfer ederek işlemi tamamlar. Örneğin İş Bankası hesabı üzerinden yurtdışına para transferi gerçekleştirecek bir kişi için paranın alınacağı bankanın swift kodu ve İş Bankası swift kodu bilgisi ile birlikte aracı banka swift kodu bilgisine de ihtiyaç duyulur.

TÜRKİYE’DEKİ BANKALARIN SWİFT KODLARI NEDİR?

Türkiye faaliyet gösteren 48 banka için güncel swift kodu bilgisi şu şekildedir:

Ziraat Bankası: TCZBTR2A

Vakıfbank: TVBATR2A

Halkbank: TRHBTR2A

İş Bankası: ISBKTRIS

Akbank: AKBKTRIS

Garanti BBVA: TGBATRIS

Yapı Kredi: YAPITRISXXX

Denizbank: DENITRIS

QNB Finansbank: FNNBTRIS

ING: INGBTRIS

TEB: TEBUTRIS

Şekerbank: SEKETR2A

Anadolubank: ANDLTRIS

Fibabanka: FBHLTRIS

HSBC: HSBCTRIX

Odeabank: ODEATRIS

ICBC Turkey Bank: ICBKTRIS

Alternatif Bank: ALFBTRIS

Burgan Bank: TEKFTRIS

Aktif Bank: CAYTTRIS

Ziraat Katılım: ZKBATRISXXX

Vakıf Katılım: VAKFTRIS

Emlak Katılım: EMLATRISXXX

Kuveyt Türk: KTEFTRISXXX

Albaraka Türk: BTFHTRIS

Türkiye Finans: AFKBTRIS

TSKB: TSKBTRIS

Türk Eximbank: TIKBTR2A

Turkish Bank: TUBATRIS

Citibank: CITITRIX

Kalkınma Bankası: TKBNTR2A

Turkland Bank: TBNKTRIS

GSD Bank: GSDBTRIS

Rabobank: RABOTRIS

JPMorgan Chase: CHASTRIS

Merrill Lynch: MEYYTRISXXX

Adabank: ADABTRIS

Takasbank: TVSBTRIS

Birleşik Fon Bankası: BAYDTRIS

Pasha Bank: TAIBTRIS

BankPozitif: BPTRTRIS

Societe Generale: SOGETRIS

HBL Türkiye: HABBTRIS

Dilerbank: DYAKTRIS

Nurol Bank: NUROTRIS

Standard Chartered: BSUITRIS

MUFG Bank: BOTKTRIS

Golden Global Bank: GOGYTRIS

BANKA ŞUBELERİNİN SWİFT KODU FARKLI MI?

Swift kodu banka şubesi özelinde değişmez. Bankaların swift kodu, her şube için aynıdır. Örneğin Garanti Bankası swift kodu, her şubesi için TGBATRIS olarak kullanılır.

BANKALARIN GÜNCEL SWİFT ÜCRETİ NEDİR?

Yurtdışı ile gerçekleştirilen para transferlerinde bankalar, yurtdışı merkezli aracı bankalar ile çalışır. Yabancı bir banka ile çalışılması bankalara ek maliyet olarak yansır. Swift ücreti adı altında gönderici ve alıcı hesaplardan alınan bu ücretler, bankalara göre farklılık gösterir. Swift ücretleri banka özelinin yanında, transfer edilen miktar ve gerçekleştirilen işlem sayısına göre değişir. Ayrıca swift işlemi için kullanılan bankacılık kanalı da ücreti etkiler. Güncel banka swift ücretleri aşağıda banka özelinde detaylandırılmaktadır.

ZİRAAT BANKASI GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ

TL: %0,5 (Asgari 35 USD – Azami 500 USD)

Yabancı Para: %0,5 (Asgari 30 USD – Azami 500 USD)

HALKBANK GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ

Karşı Banka Masrafı Lehtara Ait: 25 TL

Karşı Banka Masrafı Amire Ait: %0,3 (Azami Tutar 200 TL)

Swift Mesaj Ücreti: 5 USD

VAKIFBANK GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ

Şube: %0,5 (Asgari 40 USD – Azami 250 USD)

İnternet ve Mobil Şube: %0,5 (Asgari 10 USD – Azami 30 USD)

İnternet ve Mobil Şube Muhabir Banka Masrafı: 10,50 USD

İŞ BANKASI GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ

Şube: %0,6 (Asgari 42 USD – Azami 310 USD)

İnternet Şube: %0,3 (Asgari 20 USD – Azami 310 USD)

İşCep: %0,3 (Asgari 20 USD – Azami 310 USD)

Swift – NYDO Toplu Ödeme Kanalı: 27,50 USD

GARANTİ BBVA GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ

Aynı Gün Valörlü Şube: %0,6 (Asgari 50 USD – Azami 250 USD)

İleri Gün Valörlü Şube: %0,6 (Asgari 40 USD – Azami 240 USD)

Aynı Gün Valörlü Mobil ve İnternet Şube: %0,6 (Asgari 131,10 TL – Azami 223,81 TL)

İleri Gün Valörlü Mobil ve İnternet Şube: %0,6 (Asgari 123,81 TL – Azami 209,52 TL)

Western Union: Asgari 14,29 USD – Azami 321,43 USD

AKBANK GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ

Aynı Gün Valörlü Şube: %0,6 (Asgari 50 USD – Azami 300 USD)

1 veya 2 Gün Valörlü Şube: %0,6 (Asgari 45 USD – Azami 300 USD)

İnternet ve Mobil Şube: %0,6 (Asgari 20 USD – Azami 39 USD)

Western Union: Asgari 3 USD – Azami 337,5 USD

YAPI KREDİ GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ

Aynı Gün Valörlü Şube: %0,6 (Asgari 355 TL – Azami 1.745 TL)

1 Gün Valörlü Şube: %0,6 (Asgari 320 TL – Azami 1.725 TL)

İleri Gün Valörlü Şube: %0,6 (Asgari 290 TL – Azami 1.715 TL)

Aynı Gün Valörlü Mobil, İnternet ve Telefon Şube: %0,6 (Asgari 140 TL – Azami 230 TL)

1 Gün Valörlü Mobil, İnternet ve Telefon Şube: %0,6 (Asgari 135 TL – Azami 215 TL)

İleri Gün Valörlü Mobil, İnternet ve Telefon Şube: %0,6 (Asgari 130 TL – Azami 200 TL)

DENİZBANK GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ

Şube: %0,5 (Asgari 70 TL – Azami 700 TL)

Mobil, İnternet ve Müşteri İletişim Merkezi: 70 TL

ŞEKERBANK GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ

Şube: %0,5 (Asgari 31,5 USD – Azami 252 USD)

İnternet ve Telefon Bankacılığı: 90 TL

QNB FİNANSBANK GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ

Şube: %0,6 (Asgari 150 TL – Azami 700 TL)

Şube Sorgulama ve Mesajlaşma Ücreti: 300 TL

İnternet ve Mobil Şube: %0,6 (Asgari 140 TL – Azami 240 TL)

Enpara: 60 TL

TEB GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ

Şube: %0,5 (Asgari 38 USD – Azami 300 USD)

Şube Fon Transfer Ücreti: 30 USD

CEPTETEB Şube: 30 TL

ING GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ

Şube: %0,5 (Asgari 167 TL – Azami 671 TL)

İnternet Şube: 89 TL

HSBC GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ

Şube: %0,09 (Asgari 75 TL – Azami 200 TL)

İnternet Şube: 75 TL

Çağrı Merkezi: 80 TL

KUVEYT TÜRK GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ

Şube: %0,1 (Asgari 30 USD – Azami 250 USD)

İnternet, Mobil ve Çağrı Merkezi: %0,1 (Asgari 15 USD – Azami 250 USD)

ALBARAKA TÜRK GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ

Kısa Swift Mesajları: Asgari 25 USD – Azamş 40 USD

Uzun Swift Mesajları: 40 USD

TÜRKİYE FİNANS GÜNCEL SWİFT GÖNDERİM ÜCRETİ

Şube: %0,1 (Asgari 180 TL)

Mobil, İnternet ve Çağrı Merkezi: 50 TL

