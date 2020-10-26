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Ekonomi
Sonat KEREM / DHA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 15:53 | Son Güncelleme:

Bankalardan paralarını çekemediler! Rus vatandaşların mevduatları 628 milyar dolara ulaştı

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Bankalardan paralarını çekemediler! Rus vatandaşların mevduatları 628 milyar dolara ulaştı
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Rusya'da vatandaşların Sovyetler Birliği döneminden kalan banka mevduatlarıyla ilgili belirsizlik sürerken, mevduatların 48 trilyon rubleye (628 milyar dolar) ulaştığı belirtildi.

Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasının ardından, Rusya'da bankalardan paralarını geri çekemeyen milyonlarca vatandaşın birikimleri, bazı banknotların tedavülden kaldırılması ve hiperenflasyonun da etkisiyle buharlaştı. Rusya’da Sovyetler Birliği döneminden kalan banka mevduatları krize neden oldu. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, mevduatların sahiplerine geri ödenmesiyle ilgili tasarıyı bir rafa kaldırdı. Duma milletvekili Aleksey İzotov, 1991 sonrasında geri ödenmeyen mevduatların bugünkü karşılığının 48 trilyon ruble (628 milyar dolar) olduğunu açıkladı.

MALİYE BAKANLIĞI: BU PARALARA EL KONULMADI

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Burada bir borç yok. Vatandaşlara karşı iyi niyet söz konusu. Sanılanın aksine, bu paralara devlet tarafından el konulmadı. 1990'larda paraların değerinde bir kayıp yaşandı. İşte bunu telafi etmeye çalışıyoruz" dedi.

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