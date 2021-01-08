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Ekonomi
Haber Giriş: 08.01.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Bankalarda yeni dönem! Merkez Bankası bugün kullanıma açtı

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Bankalarda yeni dönem! Merkez Bankası bugün kullanıma açtı
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Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin başladığını duyurdu. Bugün uygulamaya konulan yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması olan FAST için pilot testler de tamamlandı.

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  • Son dakika... 7 gün 24 saat EFT yapılacak Sadece 3 saniye sürecek
  • Son dakika... 7 gün 24 saat EFT yapılacak Sadece 3 saniye sürecek
  • Son dakika... 7 gün 24 saat EFT yapılacak Sadece 3 saniye sürecek
  • Son dakika... 7 gün 24 saat EFT yapılacak Sadece 3 saniye sürecek
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Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından, 8 Ocak 2021 (bugün) itibarıyla kullanıma açılmıştır.

7 gün 24 saat EFT yapılabilecek
7 gün 24 saat EFT yapılabilecek

FAST Sistemi ile birlikte, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunulmuştur.

Merkez’den yeni tebliğ
Merkez’den yeni tebliğ

FAST Sistemi, yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla, ilk aşamada 50 TL limitli olarak başlatılmıştır. Bu limit, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1000 TL’ye kadar yükseltilecektir.

Kamu bankalarından ortak karar... ATM devrimi
Kamu bankalarından ortak karar... ATM devrimi

FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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