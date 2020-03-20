Bankalara Türkiye Bankalar Birliği’nden çağrı: ‘Kanalları açık tutun talepleri karşılayın’

Kredi kanallarının açık tutulmasını, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde müşterilerin kredi taleplerinin karşılanması, yapılandırmaların hızla sonuçlandırılması ve ödemelerde esneklik sağlanmasını tavsiye eden TBB, sektörün gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını ülke menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edeceğini de vurguladı. TBB’den yapılan açıklamada koronavirüs etkilerinin olumlu olmasını desteklemek, üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın, kısaca sağlıklı büyümenin sürdürülmesine azami ölçüde katkı sağlamak amacıyla yönetim kurulunun, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki kararlar aldığı ifade edildi.

KARŞILIKLI İYİ NİYET

Üyelerle paylaşılan kararların tek şartını TBB şöyle tanımladı: “Bankalarımıza, gelir-gider dengesi geçici olarak etkilendiği için ek kredi ihtiyacı olan, borçlarını vadesinde ödemekte zorlanan, borçlarını ödemeye niyetli ancak edimlerini zamanında yerine getiremeyecek olan müşterilerinin; her birinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu - alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyet ve özveri esas olmak üzere kararları uygulaması tavsiye edilmiştir.”

TBB’NİN AÇIKLADIĞI 5 KARAR

1) Kaynak imkanları ve kredi limiti dikkate alınarak, kurumsal firmaların, KOBİ’lerin ve bireysel kesimin kredi taleplerinin hızlıca değerlendirilmesi ve karşılanması.

2) Krediye erişim imkanlarının ve kredi koşullarının iyileştirilmesi.

3) Kredi kanallarının açık tutulması.

4) Vade, ödeme, taksit ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlanması.

5) Yapılandırma taleplerinin kısa sürede sonuçlandırılması.

VİRÜSTEN ETKİLENEN ŞİRKETLERİ BİLDİRİN

Koronavirüs salgınına maruz kalan gerçek kişiler ile salgının etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan önlemlerden dolayı faaliyetlerini yerine getiremeyen tüzel kişilerin kredi, çek, senet gibi ödemelerinde gecikmeler yaşanmasının muhtemel olduğunu vurgulayan TBB, “Bu nedenle üyelerimize, salgından olumsuz şekilde etkilendiğini tespit ettikleri müşterilerin, ekonomik faaliyetlerinden değil, koronavirüsü salgınından etkilendikleri şeklinde Risk Merkezi’ne bildirilmesinin, bu müşteriler hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapılması açısından faydalı olacağı belirtilmiştir” denildi.