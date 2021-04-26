Bankalara ilk çeyrekte 3,5 milyon çek ibraz edildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, mart ayı çek raporunu yayımladı.



Rapora göre, bankalara, yılın ilk çeyreğinde ibraz edilen 240 bin keşideciye ait 3,5 milyon adet çekin toplam tutarı 286 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla çek adedi yüzde 4, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 3 gerilerken, çek tutarı yüzde 22 arttı.



Yılın ilk çeyreğinde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan 5,9 bin keşideciye ait 33 bin adet çekin toplam tutarı 2,7 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 19, çek adedi yüzde 41 ve tekil keşideci sayısı da yüzde 57 geriledi.



Karşılıksız işlemi yapılan 2,2 bin keşideciye ait toplam 279 milyon lira tutarındaki 3,9 bin adet çek daha sonra ödendi. Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ibraz edilen çeklere oranı geçen yıla göre geriledi. Mart ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak yüzde 1, adet olarak da 0,8 puan gerileyerek yüzde 0,9 oldu.



Bu yılın ilk çeyreğinde karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olarak belirlendi. Aynı dönemde keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya olarak sıralandı.



Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu il yüzde 10,9 ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yi, yüzde 4,9 ile Kırşehir, yüzde 4,8 ile Adıyaman, yüzde 4,2 ile Hakkari ve yüzde 4,2 ile Mardin izledi.

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