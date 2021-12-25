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Bankalara 3 puan sınırı

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat#Merkez Bankası
Bankalara 3 puan sınırı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamada Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat 9 maddede anlattı.

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Açıklamaya göre, Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler mevduattan yararlanabilecek. Gerçek kişiler, yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dâhil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan kişiler olarak sıralandı. Uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt-üst limit olmayacak. 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren açılabilecek hesaplar; 3, 6, 9 ve 12 ay olmak üzere 4 farklı vadede olacak. Bankaların hesaba uygulayacakları faiz Merkez Bankası’nın politika faizinden az olamayacak. Üst sınır ise asgari faiz oranının 300 baz puan üstü olarak belirlenebilecek. Merkez Bankası’nın politika faizi şu anda yüzde 14. Bu durumda uygulanabilecek üst sınır da yüzde 17 olarak belirlenmiş oldu.

HAZİNE DEĞİŞTİREBİLECEK

Bankaların, ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabına’ uygulayacağı asgari faiz oranı TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacak. Azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacak. Belirlenen uygulama esası katılım bankaları açısından katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanacak. Bu hesaplarda esas alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, Merkez Bankası’nın saat 11’de açıkladığı Dolar, Euro ve Sterlin döviz alış kurları kullanılacak. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecek. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler Merkez Bankası’na iletilecek.

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Vadeden önce hesabın kapatılması halinde; hesabın kapatıldığı tarihte saat 11’de Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan yüksek olması durumunda Hazine tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11’de Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan düşük olması durumunda, hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenecek. Aradaki fark banka tarafından Hazineye aktarılmak üzere Merkez Bankası’nın ilgili TL hesabına aktarılacak.

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#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat#Merkez Bankası

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