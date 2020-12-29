Bankalar salgında da sağlam yapıyı korudu

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Türkiye’nin potansiyeline olan inançla yatırımlara devam edeceklerini, aşıya ilişkin olumlu gelişmelerin ve normalleşme adımlarının da etkisiyle 2021’in ekonomi açısından daha olumlu olacağını belirtti. Binbaşgil, şeffaf ve öngörülebilir politikaların kararlılıkla devam etmesi durumunda, ekonomideki iyileşmelerin devam edeceğini kaydetti. Bu yıl salgına dair gelişmelerin ana gündem maddesi olduğunu söyleyen Binbaşgil, bu beklenmedik sağlık krizinin dünya ekonomisinde yıllardır görülmeyen bir ekonomik sarsıntıya ve kapanmaya neden olurken, küresel aktivitede de belirgin bir daralmayı beraberinde getirdiğini ifade etti.



İçinden geçilen olağanüstü sürece rağmen sektörün sağlam yapısını koruduğuna dikkati çeken Binbaşgil, yüksek sermaye yeterlilik oranı, güçlü likidite yapısı ve uluslararası fonlara erişim kapasitesi ile ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiğini vurguladı. Kısıtlara rağmen her türlü faaliyetlerini sürdürerek sistemin işlerliğini koruduğuna dikkati çeken Binbaşgil, “Genel olarak bakıldığında, bankacılık sektörümüzün sürece son derece hazırlıklı yakalandığını rahatlıkla söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.



KURLARDAKİ DÜŞÜŞ OLUMLU

“Ülkemizin CDS primi ve kurdaki düşüşler son derece olumlu gelişmeler” diyen Binbaşgil “Türkiye ekonomisi ve reel sektörünün büyümesine destek sağlamak için kaynak yaratmaya devam edeceğiz. Ülkemizin geleceğine ümitle bakıyoruz. Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızla yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi. Hakan Binbaşgil, 2020 yılını, yıl sonu beklentilerine paralel kapatmayı beklediklerini söyledi. Üçüncü çeyrek itibarıyla ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 276 milyarı nakdi olmak üzere toplam 322 milyar TL seviyesine çıkardıklarını belirten Binbaşgil, dördüncü çeyrekte de TL kredilerde bir miktar pazar payı kazanımı elde ettiklerinin altını çizdi. Binbaşgil, toplam mevduatın 294 milyar TL’ye, aktiflerin ise 486 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti.