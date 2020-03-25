Bankalar desteğe devam ediyor

ŞEKERBANK

- Sağlık sektöründe ücretli olarak çalışanların; mevcut bireysel kredi ve kredi kartı borçları talep etmeleri halinde Haziran ayına kadar ötelenecek.

- Bireysel müşterilerin kredi kartı ve kredili mevduat hesap limitlerinde, ihtiyaç duymaları halinde kullanmalarını sağlamak üzere proaktif limit artış çalışması yapılacak.

- Şekerbank ayrıca maaş ödemelerine aracılık edilen mevcut emekli müşterilerine yasal yönlendirmeler kapsamında; SGK tarafından ilan edilen promosyon tutarlarına ilave 250 TL maaş promosyonu ödemesini otomatik olarak gerçekleştirecek.

- KOBİ’lere sunulacak “Sağlıklı Yaşam Paketi” kapsamında;

- 3 ay ödemesiz dönem içeren kredi imkânı,

- Maaş ödemelerini Şekerbank aracılığı ile yapanlara, “mevcut istihdamı korumaları halinde” 3 aylık maaş ödemeleri tutarında ilave kredi imkânı.

- Şekerbank POS cihazı üzerinden ödeme kabul eden işletmelerin talep etmeleri halinde, Nisan 2020 sonuna kadar, POS üzerinden geçen işlemlerinin ertesi gün komisyonsuz olarak kullanımlarına bırakılması.

- Zorunlu ödemelerini karşılamak üzere mevcut kredili mevduat hesap limitlerinin, talep olması halinde yüzde 20’ye kadar artırılması imkânı sağlanacak.

TÜRK EKONOMİ BANKASI (TEB)

- Kredi kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, yaşanan salgın nedeniyle ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda başvuruda bulunarak, 30 Nisan’a kadar olan anapara ve faiz ödemelerini aynı koşullarla 3 ay erteleyebilecek.

- 25 Mart tarihi itibarıyla, CepteTEB, CepteTEB İşte ve Kurumsal İnternet Şubesi üzerinden yapılan havale ve EFT işlemlerinden 30 Nisan’a kadar masraf alınmayacak.

- TEB müşterileri ‘Üç Banka Tek ATM’ noktalarından para çekme, yatırma, bakiye görüntüleme ve kredi kartı borcu ödeme gibi işlemleri 30 Nisan’a kadar ücretsiz yapabilecek.

ALBARAKA

- Bütün bireysel ve ticari müşterileri talep etmeleri halinde, 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan finansman taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek.

- Personel maaşlarını Albaraka Türk’ten ödeyen müşterilere, talep etmeleri halinde, istihdamlarını korumaları şartıyla, 3 aylık personel maaş giderleri kadar ilave limit imkanı sağlanacak.

- Müşterilerin yapılandırma taleplerinin, nakit akışına ve sektörel durumlarına göre, ödemesiz dönem dahil, mevcut vade yapılarından daha uzun vadelerde yapılandırılması sağlanacak.

- Müşterilerin oluşacak işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik ilave limit talepleri ivedilikle değerlendirilecek.

- Müşterilerin talep etmeleri halinde POS ve ÖKC ücretleri 3 ay süre ile ötelenecek.

ALTERNATİF BANK

- Tüzel ve bireysel müşterilerinin talep etmeleri halinde 30 Nisan’a kadar olan kredi ana para, faiz ve taksit ödemelerini mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar öteleyecek

- 30 Nisan tarihine kadar internet ve mobil bankacılık üzerinden EFT ve havale işlemleri ücretsiz sunulacak.

‘GEREKİRSE İLAVE TEDBİR ALIRIZ’

Koronavirüs salgının ekonomiye etkilerini en aza indirmek amacıyla destek paketi açıklayan bankalar arasında yer alan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Ülkemizin yaşadığı bu olağanüstü süreci aşmak için ‘Türkiye’nin Bankası’ olarak her zamanki gibi yapıcı ve çözümcü anlayışımızı bugüne kadar olduğu gibi sürdüreceğiz. İhtiyaç duyulması halinde gerekli her türlü ilave tedbiri alacağız” diye konuştu.





‘SINIRSIZ HİZMET VE DESTEK’

23 Mart itibariyle koronavirüse karşı bir dizi ekonomi destek paketini uygulamaya aldıklarını ifade eden Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Bu zor dönemde de ülkemize ve milletimize sınırsız hizmet sunmak ve müşterilerimize destek olmak için var gücümüzle çalışmaya, bu yolda gereken her tür ilave uygulamayı hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.