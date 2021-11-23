'Bankalar artık gelire değil ‘yeşil’e bakıyor'

Haberin Devamı

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu finansal kaynakları sürdürülebilirlik alanında bulabileceğini ve bu fonları doğru kullandığı takdirde çok ciddi atılımlar yapabileceğini vurgulayan Erdal Bahçıvan, Gümrük Birliği’nde pazarlıkların sürdürülebilirlik alanında yapılması gerektiğine de değindi.

‘ÇOK CİDDİ BİR FIRSAT’

Aralık ayında gerçekleşecek ‘Başka Türlü Mümkün: Sürdürülebilir Gelecek için Dönüşümü Birlikte Tasarlamak’ temalı Sanayi Kongresi’nin detaylarını anlattığı basın toplantısında konuşan Erdal Bahçıvan, “Pandemiden sonra AB, Türkiye’yi önemli bir tedarik alanı olarak görüyor. Gümrük Birliği’nde atılacak doğru adımlarla ve sürdürülebilirlik alanındaki doğru yaklaşımlarla bunu fırsata çevirebiliriz. İhtiyacımız olan kaliteli fonları bunun üzerinden alabiliriz. Üstelik bu fonlar vadeden teminata kadar birçok kolaylık sağlıyor” dedi. Bahçıvan ayrıca, finansal istikrarsızlığın sürdürülebilirlik finansmanı getirmeyeceğinin de altını çizdi. Öte yandan Bahçıvan, 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) alınan kömürün azaltılmasıyla ilgili kararın küresel ticareti etkileyecek çok önemli bir karar olduğunu da aktardı.

BİLDİRGEYİ 20 GENÇ HAZIRLAYACAK

Haberin Devamı

İSO bünyesinde Sürdürülebilirlik Şubesi adı altında yeni bir bölüm kurduklarını da belirten Bahçıvan, “15. Sanayi Kongresi’nde, sürdürülebilir dönüşümün ele alınacağı paneller, temiz üretim, dijitalleşme, işin geleceği ve sürdürülebilir finans başlıklarında serbest kürsü çalıştayları ve sürdürülebilirlik performans göstergeleri, kurumsal karbon ayak izi, enerji verimliliği ve inovasyon konularında sürdürülebilirlik 101 eğitimleri yer alacak. Bu kongremizde, geçen yıllarda olduğu gibi klasik bir kongre sonuç bildirgemiz olmayacak. Kongre boyunca bizimle birlikte olacak 20 genç arkadaşımız, kongremizi takip ederek ele alınan konular ile kendi yorum ve değerlendirmelerinden oluşan ‘Yeni Neslin Çağrısı’ adıyla bir Kongre Sonuç Bildirgesi hazırlayacaklar” şeklinde konuştu.