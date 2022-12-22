Bankada parası olanlar dikkat! Limit 400 bin liraya yükseltildi

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Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 400 bin TL’ye yükseltildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 200 bin TL’den 400 bin TL’ye yükseltildi.



TMSF’nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar kapsamında, Vergi Usul Kanunu’nun yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, halihazırda 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2023 takvim yılı başında geçerli olmak üzere 400 bin TL olarak belirlendi.

PARASI OLANA 400 BİN LİRAYA KADAR ÖDEME

Bu karar ile bankada parası olanların, bankanın herhangi bir şekilde zora düşmesi, iflası halinde TMSF tarafından mudiye ödenecek tutar 400 bin lira oldu. Örnek olarak bankada 600 bin lira mevduatı bulunan bir kişinin, bankanın iflas etmesi halinde 400 bin lirası devlet tarafından garanti altına alındı ve TMSF 400 bin lirayı mudiye ödemekle yükümlü olacak.

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