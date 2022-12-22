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Bankada parası olanlar dikkat! Limit 400 bin liraya yükseltildi

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#TMSF#Banka#Mevduat
Bankada parası olanlar dikkat Limit 400 bin liraya yükseltildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 06:28

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankada parası olanlara yönelik yeni düzenlemeye gitti. Bankanın iflası halinde mudilere ödenecek para 200 bin liradan 400 bin liraya çıkarıldı. Böylece bankada parası olanların 400 bin lirası devlet garantisi altına alınmış oldu.

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Sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 400 bin TL’ye yükseltildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 200 bin TL’den 400 bin TL’ye yükseltildi. 

TMSF’nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar kapsamında, Vergi Usul Kanunu’nun yeniden değerleme oranı dikkate alınarak, halihazırda 200 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2023 takvim yılı başında geçerli olmak üzere 400 bin TL olarak belirlendi.

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PARASI OLANA 400 BİN LİRAYA KADAR ÖDEME

Bu karar ile bankada parası olanların, bankanın herhangi bir şekilde zora düşmesi, iflası halinde TMSF tarafından mudiye ödenecek tutar 400 bin lira oldu. Örnek olarak bankada 600 bin lira mevduatı bulunan bir kişinin, bankanın iflas etmesi halinde 400 bin lirası devlet tarafından garanti altına alındı ve TMSF 400 bin lirayı mudiye ödemekle yükümlü olacak.

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Bankada parası olanlar dikkat Limit 400 bin liraya yükseltildi

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#TMSF#Banka#Mevduat

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