Bankada parası olanlar dikkat! Faizler arttı, gelirler yükseldi… İşte bankalara göre oranlar

Merkez Bankası’nın faiz artırımları mevduat sahiplerinin faiz getirilerini de yükseltiyor. Parasal sıkılaştırmaya devam eden Merkez Bankası faizlerde sadeleştirmeye de giderek 1 haftalık repo faizini yüzde 17’ye yükseltti. Mevduat bankaları da faizlerinde değişikliğe gitme kararı aldı. Mevduat faizi yıllık yüzde 18’lere kadar ulaştı. Bankaya 100 bin lira yatıran bir kişi 32 gün sonunda 1510 liraya kadar şu anki faizlerle gelir elde edebiliyor.

MEVDUAT TARİHLERİNİ KENDİNİZ BELİRLEYİN

Türk Lirası nakitlerini mevduata yatırarak değerlendirmek isteyenler Merkez Bankası’nın faiz açıklama tarihlerine yönelik olarak pozisyon alması menfaatlerine oluyor. Merkez Bankası’nın faiz artıracağına yönelik beklentiler varsa vade dönüş tarihini Merkez Bankası’nın kararından birkaç gün sonraya ayarlamak ertesi ay daha yüksek faiz almanıza neden oluyor. Örnek olarak Kasım ayında yıllık yüzde 15 faizle bağlanan mevduat, Aralık ayında yüzde 18’e kadar yükseldi. Aradaki yüzde 3’lük fark faiz hanesine artı bakiye olarak yansıyor.

STOPAJ AVANTAJI DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre mevduatlardan vade süresine göre kesilen yüzde 15’lik stopaj vergisi kısa vadeli hesaplarda yüzde 5’e kadar düşürüldü. Böylece mevduatın tutarına göre stopajdan ekstra kazanç elde ediliyor. Stopaj avantajı Mart ayı sonuna kadar devam edecek.







HOŞ GELDİN FAİZLERİNE DİKKAT EDİN

Bankalar müşteri çekebilmek için ilk aylarda mevduat faizini diğer bankalara göre yarım ya da bir puan fazla verebiliyor. Ancak ertesi ay mevduat yenilendiğinde diğer bankalardan daha düşük faizlerle karşılaşılabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için “Hoş geldin faizi” kampanyalarını iyi incelemek gerekiyor. Her zaman en yüksek faizi veren bankaları seçmek avantaj sağlayacaktır.

İŞTE BANKALARIN VERDİĞİ FAİZLER





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