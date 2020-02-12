Bankada koronavirüs görüldü! 300 kişi tahliye edildi

Singapur'un en büyük bankası DBS bankada koronavirüs vakası görülmesinin ardından genel merkezdeki 300 kişiyi tedbir amacıyla tahliye etti.



Reuters tarafından görülen bir iç yazışmada DBS'nin Singapur yöneticisi Tse Koon Shee "DBS Asia Central'ın 43. katında doğrulanmış bir koronavirüs vakasının görüldüğünü bildirmekten üzüntü duyuyorum" dedi.



Shee sözlerine "Tedbir amacıyla 43. kattaki tüm çalışanlar tahliye edilmiş ve evden çalışmalarına karar verilmiştir" diye devam etti.



DBS'nin bu konuda yakında bir basın açıklaması yapacağı belirtildi.



Singapur 47 vaka ile Çin'de 1,100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs (COVID-19) salgınında Çin dışında en fazla vakanın görüldüğü yerlerden biri konumunda.

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