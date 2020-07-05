Bankacılıkta ‘iş’ler değişiyor

Koronavirüs salgını Türkiye’de görülmeye başladığı andan itibaren son derece süratli bir şekilde önlem alan sektörlerden biri de bankacılık sektörü oldu. Bankalar, genel müdürlük çalışanlarını hızlıca evden çalışmaya yönelttiler, şubeler de ise dönüşümlü çalışmaya ve uzaktan çalışmaya geçildi. Toplantılar dijital ortama taşındı.

Çalışanların moral ve motivasyonları için online eğitimler, seminerler, sohbetler düzenlendi, psikolog desteği verildi. 1 Haziran’dan itibaren yavaş yavaş yeni normale geçen ve dönüşümlü olarak ofislere dönen bankalar, iş yapış şekillerini nasıl değiştireceklerini planlıyorlar.

Evden çalışma modelleri pek çok sektör için gelecekte çok daha yaygınlaşacak, bankacılık sektörü de bu değişim ve dönüşümden etkilenecek.

Şu anda pek çok banka, daha da dijitalleşmek ve evden çalışma modellerini geliştirmek için çalışıyor.

Bankalara, iş yapış modellerini nasıl değiştireceklerini sorduk.

‘LİDERLERE İŞ DÜŞECEK’

Pandemi başlar başlamaz hızlıca aksiyon alan ve evden çalışma sistemine geçen Garanti BBVA, saha ekiplerinde dönüşümlü çalışma modeli uygulalarken, çağrı merkezinde ve uzaktan bankacılık hizmeti sunan ekiplerde de uzaktan çalışmayı başlattı. En başta işe alım ve eğitim uygulamaları olmak üzere insan kaynakları profesyonellerinin de çalışanlarına tüm hizmetleri dijitalleştirerek sunması gerektiği görüşünde olduklarını söyleyen Garanti BBVA İnsan Kaynakları Direktörü Sibel Kaya, “Pek çok kurum gibi biz de Garanti BBVA olarak evden çalışmayı bu dönemde deneyimledik. Bundan sonraki süreçte en başta liderlerimize çok iş düşecek. Liderlerimiz, daha yüreklendiren, delegasyona önem veren bir yaklaşım benimseyecekler. Tüm kurumların da odağına esnek çalışma saatlerini ve uzaktan çalışma ritüellerini hızla alacağına inanıyoruz” dedi.

‘JEST’ İLE EVDEN ÇALIŞMA KALICI OLDU

Türkiye Finans Katılım Bankası, dört seçenekli esnek çalışma modeli JEST’i başlattı. 1 Haziran itibarıyla uygulamaya alınan model sayesinde genel müdürlük bünyesinde hizmet veren banka çalışanları, kendi seçecekleri esnek çalışma saatleriyle ister ofiste ister uzaktan çalışma fırsatına sahip olacaklar. Türkiye Finans İK Genel Müdür Yardımcısı Züleyha Büyükyıldırım, “Esnek çalışma modelimiz JEST ile yeni normal düzene en hızlı şekilde uyum sağlayarak çalışanlarımızın ofise geliş ve iş çıkış saatlerini esnetiyoruz. Genel müdürlük çalışanlarımız seçtikleri saat dilimlerinde ister evlerinden ister ofisten çalışabilecekler” dedi.

DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMİNİ GÖRDÜK

Covid-19’un gündem olmaya başlamasıyla birlikte Türkiye’de evden çalışma düzenine geçen ilk kurumlardan biri olduklarını, mart/nisan döneminde genel ortalamada yüzde 83’lere yakın evden çalışma oranına geldiklerini söyleyen QNB Finansbank İK Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, “Şu an halen yüzde 65’e yakın çalışanımız evden çalışmalarına devam ediyor.

Diğer taraftan evden çalışma süreçlerinin geleceğe dönük nasıl şekilleneceğine de bakıyoruz. Son yıllarda iş dünyasını etkisi altına alan dijitalleşme ve teknolojik dönüşümün bugün ne kadar kıymetli ve gerekli olduğunu yaşadığımız pandemiyle birlikte bir kez daha çok net bir şekilde gördük. Biz de dijital çağ ile birlikte insan davranışlarında yaşanan değişimi, kurumun ihtiyacı olan değişim ve toplum beklentileri ile birleştirerek verimliliği artırmayı planlıyoruz” dedi.

EVDEN ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ ARTTIRIYOR

ING Türkiye’de ilk etapta uzaktan çalışması mümkün olan İstanbul’daki genel müdürlük ve Kahramanmaraş operasyon merkezindeki ekipler tam zamanlı evden çalışma modeline geçti. 15 Haziran itibarıyla ise her birimden/her kattan yüzde 10’u aşmamak koşuluyla gönüllü olanlar genel müdürlükte çalışmaya başladı. Sene sonuna kadar kademeli dönüş modeli uygulanacak. Bu süreçte “Flexi Yaz” adı verilen uygulama da devreye alındı. Buna göre genel müdürlük ve operasyon merkezi çalışanları, yaz döneminde diledikleri şehirden çalışabilecekler.

ING Türkiye İK Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, “Uzaktan çalışma pandemi nedeniyle bu dönemde gündeme geldi ancak biz ING Türkiye’de 2015 yılından bu yana haftada iki gün uzaktan çalışıyor, çalışanlarımıza her gün esnek çalışma saatleri sunuyoruz. Araştırmalar doğru organize olunduğu takdirde evden çalışmanın verimliliği yüzde 40’lara kadar artırdığını gösteriyor. Biz de bunu yakından gözlemliyoruz. ING Türkiye olarak her zaman, işin ihtiyaçları karşılandığı, regülasyonların ve altyapının uzaktan çalışmaya izin verdiği sürece herkesin uzaktan çalışabileceğine inanıyoruz. Bundan sonrası için farklı çalışma modelleri daha çok konuşulacak. Biz de ING Türkiye olarak hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz” dedi.

FAZ 2: YENİ ÇALIŞMA DÜZENİ

Yeni normal ile ilgili hazırlıklarını mayıs ayında tamamladıklarını söyleyen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, “Çalışmalarımızı 3 fazda değerlendirdik. Faz 0 yeni normale hazırlık, Faz 1 kontrollü geri dönüş, Faz 2 ise yeni çalışma düzeni şeklinde. Şu anda Faz 2’nin içindeyiz. Bu kapsamda 1 Haziran’dan itibaren sosyal izolasyonu ve çalışan sağlığını koruyarak ofise kademeli olarak dönüş sürecini başlattık. Çalışma arkadaşlarımızın her hafta maksimum yüzde 30’unun dönüşümlü olarak geldiği bir plan hayata geçirdik. Uzaktan çalışmanın getirdiği dijital ortamda toplantılar, değişen iş süreçlerinin yanı sıra, insan kaynakları uygulamalarında da ciddi çalışmalar yapılmalı. Eğitimlerin hangi ortamda nasıl verileceği, işe alım süreçlerinin veya yönetici adaylarını belirlemeye yönelik değerlendirme merkezi uygulamalarının nasıl yapılacağı, ekiplerin ofiste dönüşümlü olarak çalıştığı bir ortamda ekip ruhunun nasıl korunacağı, hangi yetkinliklerin önem kazandığı, üzerinde çalıştığımız konular” dedi.