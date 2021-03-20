Bankacılıkta görüntülü görüşme dönemi

Bu uygulama sayesinde müşteriler görüntülü görüşme ile bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ancak bu hizmetten yararlanmak için müşterilerin 100 bin lira ile 1 milyon lira arasında birikimi olması gerekiyor. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, dünyanın her yerindeki müşterilere aynı deneyimi sunan tek bir dijital bankacılık platformu haline gelme vizyonları olduğunu belirtti. Gökgöz, “Müşterilerimizin, bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman ayırmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu stratejimizi de müşterilerimize yeni marka yolumuz ‘Sen Hayatını Yaşa söylemi’ ile anlatıyoruz” dedi.



DİJİTALE YATIRIM

Müşterilerinin bire bir iletişim ihtiyacı duyduğu yatırım ürünlerinde yeni bir hizmet sunduklarını söyleyen Alper Gökgöz, “Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda müşterilerimizin şubeden yapabildikleri tüm işlemleri dijitalden yapabilir hale gelmesini amaçlıyoruz ve dijital kanallarımıza yatırım yapıyoruz” şeklinde konuştu. 150 bin lira altı mevduat sahibi sayısı toplam müşteri sayısına oranla en fazla olan özel bankanın ING olduğunu söyleyen Gökgöz, önümüzdeki dönem konut finansmanı ve tasarrufta büyümek istediklerini bildirdi. Gökgöz, “ING’ye yeni müşteri olanların yüzde 25’i ilk kez banka ile çalışanlar ve yüzde 10’u ev kadını” dedi. Gökgöz, yeni dönemde Ezgi Mola ile işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

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