Bankacılıkta dijital müşteri dönemi: Banka müşterisi olurken tüm süreçler artık dijital olarak yönetilebiliyor

Uzaktan müşteri edinimi süreci 1 Mayıs itibariyle başladı. Yaklaşık 2 aylık süreçte sektörde ve Akbank olarak sizde ne gibi gelişmeler oldu? Müşterilerin ilgisi nasıl?

Türkiye’de finans sektörü dijitalleşme konusundaki yatırımlarıyla dünya ile yarışır bir noktadaydı zaten. 1 Mayıs’ta sektörümüz açısından yepyeni bir dönem başladı. Islak imza ihtiyacının ortadan kalkmasıyla birlikte tüm bankalar müşterileri ile ilişkilerini uçtan uca, tamamen mobil platformlara taşımış oldu. Böylelikle bankadaki tüm dijital servislere giriş kapısı da dijitalleşti. 2 aylık süreçte müşterilerimizin Akbank Mobil’den müşteri olma talepleri oldukça yoğun. Sektörümüz adına faydalı bir döneme girdiğimizi söyleyebilirim.

Nasıl uzaktan müşteri olabiliyoruz?

Uzaktan müşteri edinimi için ileri teknolojileri kullanarak tasarladığımız sürecimiz, baştan sona OCR ( Otomatik Karakter Tanıma), NFC (Yakın Mesafe İletişim), biyometrik kontroller ve görüntülü görüşme adımlarıyla, birbirini tamamlayan, çapraz teyitlerin yapıldığı tek bir oturumdan oluşuyor. Yeni uygulama kapsamında kullanıcılar, Akbank Mobil üzerinden gerekli bilgileri doldurduktan sonra, yeni çipli kimlik kartının ön ve arka yüzeyinin fotoğrafını çekiyor. NFC teknolojisi ile kimliğini telefonun arkasına temas ettirerek taratan kullanıcı yüz biyometrisiyle doğrulamasını da gerçekleştirdikten sonra kimlik tespiti için görüntülü görüşme aracılığıyla müşteri temsilcisine bağlanıyor. Müşteri temsilcisi kimlik tespitini gerçekleştirince banka şubesine gitmeye, kurye beklemeye gerek kalmadan müşteri olunabiliyor. Böylece Akbank Mobil’den sunulan tüm ürün ve hizmetlere anında erişilebiliyor.

Akbank olarak uçtan uca dijitalden müşteri olma deneyimini tasarlarken nelere dikkat ettiniz? Müşterilerinizin ne tür avantajları olacak?

Biz bu süreçte de her zamanki gibi müşteri ihtiyaçlarını ve deneyim tasarımını odağımıza aldık. Sadece regülasyonun gereklerine uyumlanmakla kalmayıp, müşterilerimize en iyi ve bütünsel hizmeti sunmak için bazı kritik yenilikleri de uzaktan müşteri olma sürecimize dâhil ettik. Müşterimiz olmak için Akbank Mobil‘i indirenler aynı süreçte vadesiz hesap, banka kartı, kredi ve kredi kartı başvurularını da anında aynı oturum içinde yapabiliyor. Bu bizi sektörde ayrıştıran bir unsur oldu. Böylelikle kullanıcılar, son derece yalın ve akıcı bir deneyimle ve dakikalar içinde Akbank müşterisi olurken, pek çok temel bankacılık ürününe de aynı anda sahip olup birçok avantajdan faydalanabiliyorlar.

AVANTAJLAR SUNUYORUZ

Bu süreçte müşterimiz olan kullanıcılara sunduğumuz önemli iki ayrıştırıcı unsur daha var. Dakikalar içinde Akbank müşterisi olduklarında aynı zamanda dijital kullanıma hemen açılmış banka kartlarına ve kredi kartı başvuruları onaylanmışsa dijital kredi kartlarına hemen erişebiliyorlar ve fiziksel kart teslimini beklemeden her iki ürünü de kullanmaya başlayabiliyorlar. Akbank Mobil’den bu dijital süreç ile Akbank müşterisi olanlar için yıl boyunca avantajlar da sunacağız. Mobilden Akbank müşterisi olanlar, 1 yıl boyunca EFT/Havale, limit üstü para çekme ve ortak ATM işlemlerinden ücretsiz faydalanabilecekler. İlk kez Akbanklı olup Akbank Mobil’den karta başvuranlar internet alışverişlerinde 1 sene sonunda Akbank Kart ile 1.200 TL’ye, Axess veya Wings ile 900 TL’ye toplamda 2.100 TL’ye varan kaybolmayan chip-para kazanabiliyorlar.

Bu yeni dönemde bankalar için müşteriyi tanımak, onlara özel içerikler ve manalı önerilerde bulunmak giderek daha da önem kazanacak. Yapay zekâ yetkinliklerinin bu noktada nasıl bir fark yaratacağını düşünüyorsunuz?

Bankacılık sektörü tam anlamıyla multidisipliner yetkinliklerin aynı anda kullanılmasını gerekli kılıyor. Teknoloji, ekonomi, finans, hukuk, toplumbilim gibi pek çok açıdan değerlendirme gerektiren, zamanın ve toplumun ruhunu anlayarak tasarım yapmak gereken bir sektör. Bu bağlamda yapay zekânın başarılı uygulanması için, uzman ve sektör bilgi birikiminin harmanlanarak kullanılması büyük önem arz ediyor. Akbank bu açıdan avantajlı bir konumda. Banka olarak sektördeki uzun yılların oluşturduğu derin finans ve bankacılık birikimini, yapay zekâ yetkinlikleri ile birleştirerek fark yaratan uygulamaları devreye alıyoruz. Bu şekilde veriyi hikayeleştirerek, anlamlı hale getirerek müşterilerimize sunabiliyoruz. İş birimlerimiz, analitik ve teknoloji ekiplerimiz ve partner ekosistemimiz ile birlikte bu alanda yoğun bir işbirliği içerisinde çalışıyoruz.

AMAÇ ÇÖZÜM ÜRETMEK

Bizim için müşterilerimizin bankamız ile yaşadığı her deneyimin sade ama etkili olması kritik önem taşıyor. Bunu sağlayabilmek için de güçlü analitik yetkinlikler ile müşterilerimizin bankamız ile her temas anını daha anlamlı hale getirmek çok önemli. Amacımız doğru müşteriye, doğru anda, onun için anlamlı çözümü üretebilmek. Müşteri ile kurduğumuz iletişimin arkasında akıl ve içgörü olması gerektiğine inanıyoruz. Onlar için “hiper-kişiselleştirilmiş” diyebileceğimiz, finansal hayatını kolaylaştıracak içerikler ve manalı öneriler üretmek için yapay zekayı kullanıyoruz. Geçmişte geleneksel istatistiksel yaklaşımlar ile yapılan kredi riski, fiyatlama ve müşteri modelleme çalışmaları günümüzde makine öğrenmesi yöntemleri ile yapılıyor. Bunun yanında yapay zeka destekli chatbot’lar, robo-advisor’lar günlük hayatlarımızın içine girmiş durumda. Bu teknolojiler, süreçlerin otomasyonunu da önemli ölçüde artırıp verimlilik yaratıyor ve potansiyel farklı fırsatları beraberinde getiriyor. Ayrıca hem hız hem de doğruluk açısından insanın karar verme süreçlerine büyük katkılar sağlıyor.

Toplanan verinin anlamlandırılması ve bu anlamlandırma sürecinde yapay zekânın kullanılması nasıl gerçekleşiyor?

Veri depolama ve işleme maliyetlerinin düşmesi, insanların dijital aktiviteleri ile birlikte ürettikleri veri miktarındaki üstel artış ve yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda, artık yapay zekadan güç alan dijital bir çağda olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Akbank’taki yapay zekâ çalışmalarımıza birkaç somut örnek vereyim: Tüm etkileşim kanallarımızda kullanılan, müşterilerimize en doğru teklifleri oluşturmak için veri ile beslenen Finansal Zekâ (FİZ) olarak adlandırdığımız gelişmiş bir satış ve öneri aklına sahibiz. FİZ, müşterilerin ihtiyaçlarını doğru ürünle, bir NPTB modeliyle (yani müşterimizin satın alınacağı sonraki ürünler) eşleştiren, makine öğrenimi algoritmalarından beslenen bir yapı olarak başladı. Zamanla, arayüzün arkasındaki model seti, “tutundurma”, “etkinleştirme”, aktivasyon” modelleri de dahil olmak üzere çok daha geniş bir çeşitliliğe doğru genişledi. Bugün, FİZ’in yaklaşık 2.000 değişken üzerine kurulu 100’den fazla modeli var ve her ay FİZ ile aktif müşterilerimizin yüzde 85’i için teklifler üretip sunuyoruz.

YAPAY ZEKÂLI ASİSTAN

Bir başka örnek bankamızın chatbotu Akbank Asistan. Müşterilerimizin Akbank Mobil içinden ulaşarak finansal işlem yapabileceği, merak ettiği soruların cevabını bulabildiği Akbank Asistan da yapay zekâ ile çalışıyor. Birçok farklı süreçte müşterilerimize yardımcı olabilme kabiliyetine sahip. Bunların 85’ini ise baştan sona tamamlayabiliyor. Yüzde 90 anlama kabiliyetine sahip, teknik açıdan çok güçlü bir chatbot. Ayrıca yine deneyim ve tasarım vurgumuz chatbot çalışmamıza da yansıdı. Akbank Asistan’ın deneyimini uluslararası bir ajans ile birlikte sıfırdan tasarladık. Karakterini, diyaloglarını ve müşterilerimizin yaşayacağı deneyimi en ince detayına kadar çalıştık. Yaşadıkça gelişmeye devam edecek bir yapay zekâ uygulaması.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ İÇERİK

Üçüncü bir örnek ise Akbank Mobil’de müşterilerimiz için yapay zekâ ile destekli özel bir iletişim alanı vasıtasıyla 2019 Eylül’den bu yana kişiselleştirilmiş içerikler sunuyoruz. Geldiğimiz noktada ayda 25 milyondan fazla tamamen kişiye özel akıllı finansal içgörüler, ipuçları ve bununla birlikte çözüm önerileri de veriyoruz. Müşteri özelinde ürettiğimiz bu iç görüler yüzde 85’in üzerinde beğeni oranına sahip. Yapay zekâ teknolojisinden faydalandığımız alanlardan birisi de risk yönetimi. Birkaç yıl önce, yapay zekâ kullanarak kredi riski modellemesi için Silikon Vadisi’nden önde gelen bir şirketle işbirliği kurduk. Akbank olarak kredi değerlendirme modellerimizi makine öğrenmesi algoritmalarını kullanarak yeni nesil modellerle gerçekleştiriyoruz.

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