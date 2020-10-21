Bankacılık Uzmanı Nurkan Aydoğan, Banka Mülakatları İçin Adaylara Tavsiyelerde Bulundu

Bankalarla görüşme daveti alıyorsunuz, ancak görüştüğünüz bankalar tarafından bir türlü iş teklifi alamıyorsunuz. O halde bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Açıkcası yanlış bir şeyler yapıyorsunuz. Ve bu yanlış şeyler büyük ölçüde görüşmedeki ifade teknikleriniz olabilir. Bankalarla görüşme daveti alıyorsunuz, ancak görüştüğünüz bankalar tarafından bir türlü iş teklifi alamıyorsunuz. O halde bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Açıkcası yanlış bir şeyler yapıyorsunuz. Ve bu yanlış şeyler büyük ölçüde görüşmedeki ifade teknikleriniz olabilir. Bankalar sadece diksiyonu düzgün, ve referansı mükemmel adaylar istemiyorlar. Ayrıca hikaye anlatabilecek adaylar tercih ediyor. Görüşme sonrasında başarılı olan adaylar genelde hikayeyi doğru anlatan adaylardan oluşuyor.



MÜLAKATTA DOĞRU ANLATIM TARZI



Bankacılık mülakatlarında başarı, anlatım tarzınızla orantılıdır. Genelde başarılı olan adaylar bankacılık sektöründe çalışma motivasyonlarını bir roman yazıyormuş gibi açıklayan adaylardır.Geçmişinizden, günümüze gelen ve geleceğe dair planlanlarınızı belirten gerçek bir hikayeye ihtiyacınız var. Bankacılık görüşmeleri geçmiş deneyimleri gelecekteki yörüngelerle birleştiren güçlü bir anlatım arıyor.



- Geçmiş hakkındaki öyküleriniz "iş ahlakı, sürdürülebilirliğiniz ve iş etiğiniz" için karşı tarafa bilgiler verir.



- Gelecek ile ilgili bahsettikleriniz ise, ilgili pozisyon için "uygunluğunuz" "ilgi" ve "alaka" düzeyinizi yansıtır. Pasif bir mülakat katılımcısı olmak yerine, sizi kahraman olarak lanse edebilecek bir hikayeye ihtiyacınız var. İyi bir bankacılık kariyeri "tesadüfi koşullar" değil bir dizi "kişisel kararlar" alınarak verilebilir. Sizi bu görüşmeye getiren şey hakkında konuşun. Hedef odaklı ve aynı zamanda duygusal bir bağlantı oluşturacak anlatılar mülakatı yapan kişi açısından empati duygusunu hareketlendirecektir.



HERKESİN BİR HİKAYESİ VARDIR!



İnsanlar hayat hikayeleri dinlemekten hoşlanır. Güzel bir hikaye herkesin beğenisini alır. Kendine meydan okuyan insanlar her zaman takdir edilir. Görüşmeyi yapan İnsan Kaynakları Uzmanlarının en çok tercih ettiği hikayeler, kendi hikayelerine benzer veya doğrulayan hikayelerdir. Görüşme esnasında bu anlamda akılda kalıcı ve heyecan hissi uyandıran bir anlatım dili kullanırsanız, mülakat sonrası değerlendirme esnasında sizi hatırlamaları çok daha kolay hale gelir. Buradan çıkarımımız adayların görüşme esnasında bilinçli ya da bilinçsizce "heyecan - hayranlık - dehşet" uyandıran hikayeleri ile akılda iz bırakacak olmalarıdır.



PARA VE STATÜ KONUŞMAYALIM



Mülakatlarda kaçınmanız gereken ifadelere gelecek olursak; görüşmelerde zenginlik, para, aileye destek amaçlı kazanç gibi konulara değinirseniz o görüşme artık sona ermiş demektir. Mülakatlarda "para kazanma arzusu" ve "statü" hakkında konuşulan konular sevilmez, beğenilmez. Mesleğe başladıktan sonra elbette para kazanacak ve çevrenizde statü sahibi olacaksınız. Ancak bunun bu süreçte ifade edilmesi fazlasıyla yanlış olacaktır. Bunun yerine konuştuklarınızı içsel dürtüler, sevgi ve değerler olarak çerçevelemelisiniz. İçsel bir tutku peşinde stratejik ve ileriye yönelik kararlar almaya çalıştığınızdan bahsedebilirsiniz. Bu sektörün ve mesleğin sizin gönlünüzde yatan bir yere sahip olduğunu vurgulamış olacaksınız.



Mevcut durumunuzdan ziyade değerlerin peşinden koşan bir aday olduğunuzu gösteren ifadelere ihtiyacınız var. Bankacılığa olan ilginizi kişisel bağlantılarınız ile de ifade edebilirsiniz. Sektöre girme motivasyonunuzu tanıdığınız bankacılar aracılığı ile kazandığınızı, mesleği, çalışma şeklini, koşullarını, gereksinimlerini öğrendiğinizi karşıya hissettirebilirsiniz. Görüşme yaptığınız kişiler, sektörün içinde olan birinden öğrenilen bilginin varlığını üstün bir ilgi göstergesi olarak değerlendirirler. İlandır...