×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün net karı mayısta 233,6 milyar lira oldu

Güncelleme Tarihi:

#BDDK#Mayıs#Bankacılık
Bankacılık sektörünün net karı mayısta 233,6 milyar lira oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 15:53

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, mayıs sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 233 milyar 649 milyon lira olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

BDDK'nin Mayıs 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 3 trilyon 423 milyar 678 milyon lira artarak 26 trilyon 973 milyar 910 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre 13 trilyon 522 milyar 282 milyon liraya, menkul değerler toplamı da 4 trilyon 420 milyar 121 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 7,2 artarak 15 trilyon 920 milyar 832 milyon lira oldu.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 10,6 artışla 2 trilyon 381 milyar 582 milyon liraya ulaştı.

Haberin Devamı

Mayıs sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 233 milyar 649 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 16,96 olarak kayıtlara geçti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BDDK#Mayıs#Bankacılık

BAKMADAN GEÇME!