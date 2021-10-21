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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

#Merkez Bankası#Bankacılık Sektörü#Mevduat
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 108,6 milyar lira artarak 4 trilyon 350 milyar liraya yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 15 Ekim ile biten haftada 108 milyar 649 milyon 589 bin lira artarak 4 trilyon 349 milyar 980 milyon 61 bin liraya çıktı. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,19 yükselişle 1 trilyon 880 milyar 853 milyon 991 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 3,28 artışla 2 trilyon 321 milyar 311 milyon 75 bin lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 262 milyar 219 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 234 milyar 517 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 15 Ekim itibarıyla 422 milyon dolarlık azalış görüldü.

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TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

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Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,03 azalarak 699 milyar 251 milyon 370 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,78 artışla 566 milyar 701 milyon 507 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi yüzde 0,15 düşüşle 262 milyar 650 milyon 160 bin liraya indi. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 259 milyar 957 milyon 314 bin lirası konut, 9 milyar 485 milyon 362 bin lirası taşıt ve 429 milyar 808 milyon 694 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 15 Ekim ile biten haftada 57 milyar 801 milyon 551 bin lira artarak 3 trilyon 963 milyar 368 milyon 135 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,74 artış kaydetti.

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#Merkez Bankası#Bankacılık Sektörü#Mevduat

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