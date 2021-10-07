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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

#Merkez Bankası#Mevduat Bankaları#Kredi
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta yaklaşık 33,1 milyar lira artarak 4 trilyon 223,1 milyar liraya yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 1 Ekim ile biten haftada 33 milyar 63 milyon 849 bin lira artarak 4 trilyon 223 milyar 52 milyon 295 bin liraya çıktı. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,33 düşüşle 1 trilyon 829 milyar 954 milyon 538 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,53 yükselişle 2 trilyon 238 milyar 286 milyon 337 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 260 milyar 269 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 232 milyar 684 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 1 Ekim itibarıyla 774 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI
Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,31 artarak 697 milyar 857 milyon 582 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,10 artışla 562 milyar 397 milyon 164 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,89 yükselişle 266 milyar 177 milyon 186 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 258 milyar 711 milyon 212 bin lirası konut, 9 milyar 593 milyon 97 bin lirası taşıt ve 429 milyar 553 milyon 273 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 1 Ekim ile biten haftada 14 milyar 850 milyon 92 bin lira artarak 3 trilyon 899 milyar 130 milyon 916 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,72 artış kaydetti.

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#Merkez Bankası#Mevduat Bankaları#Kredi