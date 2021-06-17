Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 11 Haziran ile biten haftada 14 milyar 397 milyon 132 bin lira artarak 3 trilyon 960 milyar 182 milyon 537 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,13 artışla 1 trilyon 704 milyar 272 milyon 692 bin liraya yükselirken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,65 azalışla 2 trilyon 119 milyar 110 milyon 338 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 256 milyar 185 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 228 milyar 490 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 11 Haziran itibarıyla 806 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,46 artarak 663 milyar 823 milyon 513 bin lira oldu.

Aynı dönemde, taksitli ticari krediler yüzde 0,96 azalışla 558 milyar 789 milyon 853 bin liraya inerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,52 yükselişle 226 milyar 355 milyon 440 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 252 milyar 162 milyon 397 bin lirası konut, 9 milyar 932 milyon 722 bin lirası taşıt ve 401 milyar 728 milyon 394 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 11 Haziran ile biten haftada 29 milyar 24 milyon 609 bin lira azalarak 3 trilyon 716 milyar 215 milyon 100 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,97 artış gösterdi.

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