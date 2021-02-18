Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 12 Şubat ile biten haftada 14 milyar 706 milyon 823 bin lira artarak 3 trilyon 482 milyar 320 milyon 805 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,52 artışla 1 trilyon 549 milyar 996 milyon 854 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,20 azalarak 1 trilyon 796 milyar 65 milyon 784 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 2 milyar 735 milyon dolar artarak 264 milyar 970 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 235 milyar 626 milyon dolar olurken, bunun 149 milyar 434 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 86 milyar 192 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.



TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,43 artarak 643 milyar 881 milyon 880 bin liraya yükseldi.

Taksitli ticari krediler yüzde 0,33 artışla 544 milyar 312 milyon 921 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,87 artarak 204 milyar 642 milyon 15 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 251 milyar 898 milyon 454 bin lirası konut, 8 milyar 237 milyon 20 bin lirası taşıt ve 383 milyar 746 milyon 406 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 12 Şubat ile biten haftada 11 milyar 428 milyon 570 bin lira artarak 3 trilyon 411 milyar 443 milyon 411 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,36 artış gösterdi.