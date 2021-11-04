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Bankacılık sektörünün kredi hacmi yükseldi

#Bankacılık#Kredi#Hacim
Bankacılık sektörünün kredi hacmi yükseldi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 13 milyar 726 milyon lira artarak 4 trilyon 171 milyar 982 milyon liraya yükseldi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 28 Ekim itibarıyla 13 milyar 726 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 158 milyar 256 milyon liradan 4 trilyon 171 milyar 982 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 22 milyar 101 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,5 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 4 trilyon 333 milyar 15 milyon lira oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 28 Ekim itibarıyla 2 milyar 647 milyon lira artarak 743 milyar 133 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 285 milyar 506 milyon lirası konut, 14 milyar 178 milyon lirası taşıt ve 443 milyar 450 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 360 milyon lira azalarak 621 milyar 415 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2 artarak 188 milyar 877 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 77 milyar 389 milyon lirası taksitli, 111 milyar 489 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR AZALDI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 28 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 990,5 milyon lira artarak 152 milyar 74 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 117 milyar 85 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 370 milyon lira azalarak 840 milyar 428 milyon lira oldu.

 

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#Bankacılık#Kredi#Hacim

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