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Bankacılık sektörünün aktifleri 7 trilyon lirayı aştı

#Banka#Mevduat#Bilanço
Bankacılık sektörünün aktifleri 7 trilyon lirayı aştı

Sektörün eylül sonu itibarıyla dönem net karı 56 milyar 981 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,30 seviyesinde gerçekleşti.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü eylül itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 15,4 artarak 7 trilyon 46,8 milyar liraya yükseldi.

BDDK tarafından, eylül ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Buna göre, eylülde bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 7 trilyon 46 milyar 833 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 940 milyar 392 milyon lira artış kaydetti.

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 4 trilyon 38 milyar 148 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 191 milyar 463 milyon lira oldu.
Geçen yılın sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 15,4, krediler toplamı yüzde 12,9 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 16,5 yükseldi. Eylülde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,54 seviyesinde gerçekleşti.

SEKTÖRÜN NET KARI 56 MİLYAR 981 MİLYON LİRA OLDU

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, eylülde 2020 sonuna göre yüzde 18,9 artarak 4 trilyon 106 milyar 751 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 9,2 artışla 654 milyar 943 milyon liraya çıktı. Sektörün eylül sonu itibarıyla dönem net karı 56 milyar 981 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,30 seviyesinde gerçekleşti.

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#Banka#Mevduat#Bilanço

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