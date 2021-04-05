Bankacılık sektöründe yeni bir çağ açılıyor

Koronavirüs salgını ile birlikte ülkemizde başlayan dijitalleşme süreçlerindeki ivme artışı, şimdi finans ve bankacılık sektöründe de yansıma buldu. 1 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na ait “Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında uzaktan müşteri edinme süreci resmileşmiş oldu. 1 Mayıs’tan itibaren uygulanacak olan uzaktan müşteri edinim sistemi ile artık tüketiciler bir bankanın müşterisi olmak için banka şubesine gitmek zorunda kalmayacak ve uzaktan kimlik doğrulaması ile 10 dakika içinde istediği bankanın müşterisi olabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan HangiKredi CEO’su Oray Durmazoğlu, bu sistemin tüketicilere zaman tasarrufu, bankalara ise yeni müşteri kazanımında kolaylık sağlayacağını söyledi.

“Pandemi ile birlikte gördük ki; pek çok şeyi online yapabiliyoruz. Bu süreçte tüketiciler finansal ürün arayışında online kanalları tercih ederken, biz de önceki yıllara göre trafiğimizi artırarak çok daha fazla müşteriye, en avantajlı finansal ürün seçeneğini gösterip, ilgili bankalara yönelmelerini sağladık. Kredili ürünler için araştırma ve başvuru süreçleri online olarak kolayca yapılabilse de bankanın müşterisi olmamanız durumunda, yine şubeyi ziyaret etmeniz gerekebiliyordu. Uzaktan müşteri edinim sistemi ile artık ürünün kullandırım aşamasına kadar her şey uzaktan yapılabilecek. Uygulama sadece pandemi döneminde değil, genel olarak tüketiciler için her dönemde zaman tasarrufu sağlayacak. Bankaların ise, bu yöntemle müşteri kazanımı kolaylaşmış olacak. Düşünün ki yaşadığınız ilçede x bankasının herhangi bir şubesi yok, bankanın müşterisi değilsiniz, ama o bankadan kredi kullanmak istiyorsunuz. Eskiden bunun için en yakın başka bir ilçedeki şubeye gitmeniz gerekirdi ama artık uzaktan kimlik doğrulaması yapılarak kısa süre içinde bankanın müşterisi olabilir ve bankacılık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabilirsiniz.”

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