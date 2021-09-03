Bankacılık sektöründe kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 27 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 8 milyar 175 milyon lira artarak 3 trilyon 903 milyar 553 milyon liraya yükseldi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 27 Ağustos haftası itibarıyla 8 milyar 175 milyon lira arttı.



Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 895 milyar 378 milyon liradan 3 trilyon 903 milyar 553 milyon liraya çıktı.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 27 Ağustos haftası itibarıyla 14 milyar 710 milyon lira artış kaydetti. Söz konusu haftada yüzde 0,4 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 937 milyar 971 milyon lira oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI



Tüketici kredileri tutarı, 27 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 4 milyar 532 milyon lira artarak 723 milyar 848 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 280 milyar 146 milyon lirası konut, 14 milyar 565 milyon lirası taşıt ve 429 milyar 138 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 4 milyon lira yükselerek 599 milyar 236 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,8 artarak 179 milyar 81 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 72 milyar 132 milyon lirası taksitli, 106 milyar 950 milyon lirası taksitsiz oldu.



YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI



BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 27 Ağustos haftası itibarıyla 618 milyon lira azalarak 149 milyar 703 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 116 milyar 113 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.



Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 1 milyar 782 milyon lira artarak 812 milyar 987 milyon lira oldu.

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