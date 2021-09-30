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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 9 milyar lira oldu

#BDDK#Bankacılık Sektörü#Bankacılık Sektörü Kredi Hacmi
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 9 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 24 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 47 milyar 702 milyon lira artarak 4 trilyon 8 milyar 722 milyon liraya yükseldi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 24 Eylül haftası itibarıyla 47 milyar 702 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 961 milyar 19 milyon liradan 4 trilyon 8 milyar 722 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 24 Eylül haftası itibarıyla 65 milyar 502 milyon lira artış kaydetti. Söz konusu haftada yüzde 1,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 4 trilyon 111 milyar 559 milyon lira oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER 606,7 MİLYAR LİRA OLDU
Tüketici kredileri tutarı, 24 Eylül ile biten haftada önceki haftaya göre 3 milyar 462 milyon lira artarak 733 milyar 472 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 282 milyar 269 milyon lirası konut, 14 milyar 344 milyon lirası taşıt ve 436 milyar 859 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 332 milyon lira yükselerek 606 milyar 659 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2 artarak 184 milyar 993 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 76 milyar 320 milyon lirası taksitli, 108 milyar 673 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Eylül haftası itibarıyla 177 milyon lira azalarak 149 milyar 246 milyon liraya indi. Söz konusu takipteki alacakların 115 milyar 744 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 8 milyar 19 milyon lira artarak 822 milyar 853 milyon lira oldu.

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