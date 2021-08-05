Bankacılık okulu eğitime başladı

Bakan Lütfi Elvan, törende yaptığı konuşmada bankacılık okulunda eğitim görecek olan öğrencileri tebrik ederek, iş yaşamlarında başarılar diledi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar konuşmasında “Ziraat Bankası olarak 157 yıldır, ekonomimizin ve finans sektörümüzün en önemli aktörlerinden biriyiz. Bugün 1 trilyon TL’yi aşan aktif büyüklüğümüz ile Türkiye’nin en büyük bankasıyız. 1800’e varan şube sayımız ile en yaygın hizmet ağına sahibiz.

Misyonumuzu sürdürürken, en önemli aktifimizi ise insan kaynağımız olarak görüyoruz. Kökleri 95 yıl öncesine dayanan, 1989 yılında güncel adını alan Ziraat Bankası Bankacılık Okulu, sektörde bilinen, kaliteli ve profesyonel eğitim veren bir marka eğitim kurumu olmuştur” dedi. 1927 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren okul, Ziraat Bankası’nın yanı sıra tüm bankacılık sektörü için de insan kaynağı yetiştirmeye devam ediyor. Ziraat Katılım Bankası 3. Dönem Katılım Bankacılığı Okulu da, Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde gerçekleşen açılış programıyla yeni eğitim dönemine başladı. Açılış törenine; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Şakir Ercan Gül, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Murat Ali Çengelci, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve katılım bankacılığı sektöründen temsilciler katıldı.

İSTİHDAMA KATKI

Törende konuşan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: “Katılım Bankacılığı ilkeleri doğrultusunda, müşterilerimize etkin hizmet sunmak amacıyla 90 uzman yardımcısı arkadaşımız, bugün eğitimlerine başlıyor. Bugüne kadar, açmış olduğumuz sınavlarla genç ve ilk iş tecrübesine sahip toplamda 450 çalışan istihdam edildi. 1450 çalışanı istihdam eden genç bir banka olarak yeni işe alım oranımız yüzde 31 seviyelerinde. Son dönemlerde yöneticiliğe terfi eden arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu ise kendi çalışanlarımızdan seçilmekte. Bu da bankamızda yeni başlayan kişiler için kariyer fırsatlarının ve imkânlarının yüksek olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı. 2 ay sürecek olan eğitim programında, alanında uzman 47 eğitmen ders verecek. Katılım Bankacılığı Okulu’nda toplamda 300 saat eğitim görecek uzman yardımcıları, ders programlarının tamamlanmasının ardından göreve başlayacak.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın