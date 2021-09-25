Bankacılık için insan kaynağı yetiştirecek

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Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar tarafından imzalanan protokol kapsamında, Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’ndaki eğitim içeriği Ankara Üniversitesi’nin katkılarıyla revize edilecek, finans alanında yeni araştırmalar yapılarak, hem mezun olacak öğrencilere hem de Ziraat Bankası’nda göreve başlayacak çalışanlara eğitimler verilecek. Okul, Ziraat Bankası’nın yanı sıra tüm bankacılık sektörü için de insan kaynağı yetiştirmeye devam edecek.

‘GELECEĞE TAŞIYACAKLAR’

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar “Bu proje ile akademik dünya ve iş dünyası arasında köprü kuran örnek bir ortak çalışma modeli oluşturmayı ümit ediyoruz. Bu doğrultuda verilecek eğitimin öğrencilerimizin yetkinliklerine büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

Tam rekabetin olduğu bankacılık sektöründe yeni teknolojiler ile birlikte değişimler çok hızlı yaşanmaktadır. Kurumları büyüten ve geleceğe taşıyan ana unsur, yeniliklere kendini adapte edebilme hızıdır. Bankacılık okulu öğrencilerimiz, ekonomi, finans ve bankacılık alanında yetişmiş, yeniliğe açık, güncel teknoloji ve uygulamalara hızla adapte olan, iletişimi güçlü profesyoneller olarak, bankamızı geleceğe taşıyacak ve rekabette en önemli gücümüz olacak” diye konuştu. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, “Ülkemizin biri finans diğeri eğitim alanındaki iki köklü kuruluşunun yaptığı bu güçlü iş birliğinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.