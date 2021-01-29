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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan Açıktan Personel alım ilanı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Memur" kadrosuna kamu hizmetine ilk defa Kurumda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Başvurular, 01.02.2021 tarihi saat 14.00'da başlayıp 10.02.2021 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.
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