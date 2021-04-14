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Ekonomi
Haber Giriş: 14.04.2021 - 16:36 | Son Güncelleme:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu meslek personeli giriş sınavı ilanı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu meslek personeli giriş sınavı ilanı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu; giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında 120 meslek personeli alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Başvurular, 16 Nisan 2021 tarihi saat 14.00'da başlayıp, 30 Nisan 2021 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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