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Bankacılarla ekonomi toplantısı

#Türkiye Bankalar Birliği#Nureddin Nebati#Toplantı
Bankacılarla ekonomi toplantısı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, küresel ve yurtiçi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeleri görüşmek için bir araya geldi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Bankalarımız kurallarıyla işlemekte olan serbest piyasa mekanizması içinde kaynaklarını, hanehalkı ile reel sektörün finansal ihtiyaçlarını karşılama yönünde kullanmaya devam edecektir” denildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İkram Göktaş ve TBB Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda küresel ve yurtiçi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler görüşüldü. Bakan Dr. Nebati yeni ekonomik programa ilişkin bankacılara bilgi paylaşımında bulunarak, değerlendirmelerini aldı.

FİNANSAL İHTİYAÇ

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının amacının sağlıklı, istikrarlı büyüme performansı olduğu belirtildi. Bankalar tarafından yapılan değerlendirmede, son dönemde ülkemizdeki finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere dikkat çekilerek, “Güçlü bilanço, likidite ve özkaynak yapısı, gelişmiş teknolojik uygulamaları ile uluslararası standartlarda faaliyet gösteren Türkiye bankacılık sektörü, ülkemiz ekonomisi için sürdürülebilir değer oluşturma misyonu doğrultusunda faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde yürütmektedir. Bankalarımız kurallarıyla işlemekte olan serbest piyasa mekanizması içinde kaynaklarını, hanehalkı ile reel sektörün finansal ihtiyaçlarını karşılama yönünde kullanmaya devam edecektir” açıklamasında bulunuldu

GEÇEN HAFTA İŞ DÜNYASI İLE BİR ARADAYDI

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçen hafta da İstanbul’da iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmişti. Bakan Nebati, toplantı sonrası Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerimiz ile bugün verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de, istişareye dayalı bir anlayış ile hareket edecek, ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz.” Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen toplantıya TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, iş insanları, özel ve kamu banka temsilcileri ve genel müdürleri katılmıştı.

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#Türkiye Bankalar Birliği#Nureddin Nebati#Toplantı

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