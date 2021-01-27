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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 16:16 | Son Güncelleme:

Banka yöneticilerinden evden çalışma açıklaması

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Banka yöneticilerinden evden çalışma açıklaması
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İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays'in Üst Yöneticisi (CEO) Jes Staley, bankacılık sektöründe evden çalışmanın şu ana kadar başarılı sonuçlar verdiğini ancak bunun sürdürülemez olduğunu söyledi.

Barclays'in Üst Yöneticisi (CEO) Jes Staley, Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Bankacılık" konulu panelde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde evden çalışmanın son derece başarılı olduğunu belirtti.

Staley, "Bu işe yarıyor, fevkalade... Fakat bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum." dedi. Büyük finansal kuruluşların sahip olmaya çalıştığı, sahip olması gereken kültür ve iş birliğinin sürdürülmesinin giderek zorlaşacağını ifade eden Staley, ilerleyen dönemde daha çok kişinin ofislerden çalışmak isteyeceği öngörüsünde bulundu. Staley, evden çalışmak isteyenler için de daha fazla esneklik tanınacağını söyledi.

JP Morgan'ın Varlık Yönetim CEO'su Mary Callahan Erdoes de bankacılık sektöründe evden çalışma yöntemine ilişkin, "Yıpratıcı ve zor. Bu, diğer insanlardan aldığınız enerji olmadan, çok fazla güç ve sürdürülebilirlik gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

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