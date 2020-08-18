Banka kredili satış ve toplam satışta tüm zamanların en yüksek rakamı yakalandı! Evde çifte rekor

Kamu bankalarının haziranda açıkladığı avantajlı konut paketi ev sahibi olmak için bekleyen binlerce aileyi harekete geçirdi. Düşük faiz fırsatını gören vatandaş alıma yönelince rekor üstüne rekor kırıldı. Haziranda tüm zamanların en yüksek haziran ayı ve tüm zamanların en yüksek kredili satışı gerçekleşmişken, temmuz verileri haziranı da geride bıraktı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124.3 artarak 229 bin 357 oldu.

SALGINA RAĞMEN YÜKSELDİ

Banka kredili alımlar ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 900.6 artış göstererek 130 bin 721 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 57 olarak gerçekleşti. Senet ya da peşin gibi diğer alım türleri de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.6 artarak 98 bin 636 oldu. Böylece hem banka kredili konut satışında hem de toplam konut satışında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı. Ocak-temmuz dönemine bakıldığında ise koronavirüse rağmen geçen yılın üzerinde konut satışı gerçekleştiği görülüyor. Bu yılın ilk 7 ayında konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.5 arttı ve 854 bin 126 oldu.

2. EL KONUT ÖNDE

Temmuzda da vatandaşın tercihi ağırlıklı olarak 2. el konut oldu. 2. el konut satışı geçen ay yüzde 155 arttı ve 161 bin 420 oldu. Sıfır konut satışı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74.5 artarak 67 bin 937 oldu. Toplam satış içinde sıfır konutun payı yüzde 29.6’da kaldı. Koronavirüs olumsuz etkisini yabancıya satışta gösterdi. Temmuzda yabancılara konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34.6 azalarak 2 bin 741’e geriledi. Geçen yılın ilk 7 ayında yabancılar Türkiye’den 24 bin 144 konut alırken bu yılın aynı döneminde 17 bin konut satıldı.

FAİZLER DEĞİŞTİ

Nisan ve mayıstaki sıkıntılı dönemin haziran ve temmuz satışlarıyla telafi edildiğini belirten sektör temsilcileri 2020 yılını geçen yılın yüzde 15-20 üzerinde satışla tamamlamayı hedefliyor. Konut satışında en önemli kriterin faiz oranları olduğuna belirten sektör temsilcileri kredi faizlerinin artması durumunda satışların düşeceğine dikkat çekiyor. Haziranda kamu bankalarınca kredi faizi sıfır konutta yüzde 0.64’e, ikinci elde 0.74’e çekilmiş, 12 ay ödemesiz dönem imkanı sunulmuştu. Ödemesiz dönem sona ereken kredi faizleri yüzde 0.87 ile 1.05 arasında değişiyor.



RUHSAT VERİLEN BİNA SAYISI YÜZDE 45 ARTTI

TÜİK, ocak-haziran dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45.5, yüz ölçümü yüzde 40.8, değeri yüzde 54.8 ve daire sayısı yüzde 72.9 arttı. Yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü 43.9 milyon metrekare olurken, bunun 23.8 milyon metrekaresinin konut, 11.4 milyon metrekaresinin konut dışı ve 8.7 milyon metrekaresinin ortak kullanım alanı olduğu görüldü. Yapı kullanma izin belgelerinde (iskan) bina sayısı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35.6 azaldı.

‘TÜM ZAMANLARIN EN İYİ RAKAMINA ULAŞILDI’

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, konut satışlarını değerlendirdi ve şu ifadeleri kullandı: “250 alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörü hareketlenmeye devam ediyor. Konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamlarına ulaşarak tarihi rekor kırdı. Vatandaşlarımızın ev sahibi olması noktasında kamu bankalarımızın payı büyük. Bankalarımıza teşekkür ediyorum.”