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Banka hesapları tek uygulamada

#Vakıfbank#Tüm Hesap#Uygulama
Banka hesapları tek uygulamada

Vakıfbank, müşterilerinin farklı bankalardaki hesap bilgilerini ve hareketlerini tek bir ekrandan görüntüleyerek finansal durumlarını daha hızlı şekilde yönetebilmesini hedeflediği ‘VakıfBank Tüm Hesap’ uygulamasını hizmete sundu.

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Buna göre, öncelikle VakıfBank müşterilerinin ilgili menülerden görüntülemek istedikleri hesapların bulunduğu bankayı seçmeleri gerekiyor. Sonrasında ekranda oluşturulan formun çıktısıyla birlikte ilgili bankaya başvuru yapılıyor. VakıfBank müşterileri bu işlemlerin ardından ilgili bankadan aldıkları kullanıcı bilgilerini internet veya mobil kanaldaki ilgili alana girerek ‘Tüm Hesap Kullanıcısı’ olabiliyor.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, yeni hizmete ilişkin değerlendirmesinde, “Gelecekteki bankacılığın üzerine inşa edileceği en önemli unsurlardan biri de bankalar ve diğer kurumlar arasında müşteri rızasına istinaden veri paylaşımına dayanan açık bankacılık konusudur. Bu kapsamdaki hizmetlerimizden en yenisi olan VakıfBank Tüm Hesap ile işletmeler, farklı bankalardaki hesaplarını görmek için ayrı ekranlar açma ve her biri için yeniden şifre girme zorunluluğundan kurtuluyor.

Böylece iş süreçlerini daha verimli, kolay ve akıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde tüm segmentlerdeki müşterilerimizi yeni dijital ürün ve hizmetlerimizle desteklemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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#Vakıfbank#Tüm Hesap#Uygulama

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