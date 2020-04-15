Banka çalışma saatleri: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Banka çalışma saatleri ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında birçok alanda önlemler alınmaya devam ediliyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı. Bu kararın ardından bazı bankalar yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında çalışma saatlerini değiştirdi.

İŞTE BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank, Garanti BBVA, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden bugünden itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankaların mesai saatlerine yönelik tavsiye kararı aldı.

Kararda, yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak belirlendi.

TBB'nin tavsiye kararının ardından altı banka gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti.

Akbank, Garanti BBVA, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası şubelerindeki gişelerden bugünden itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verilecek.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi.

23 Mart itibarıyla 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayan banka, müşterilerinin finansal işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmesi için yeni bir değerlendirmeye kadar ATM'lerden günlük para çekme limitlerini en yüksek tutar olarak 5 bin liraya çıkarttı.

Banka, genel müdürlük, bölge müdürlüğü veya şube gibi tüm lokasyonlarda hizmet veren ve Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan risk grubunda bulunan tüm çalışanlarına idari izin kullandırırken, çalışanlarının büyük bir kısmına da 17 Mart Salı gününden itibaren teknolojik altyapısı hazırlanmış şekilde mesailerini uzaktan erişim modeliyle evlerinden sürdürmelerine imkan tanıdı.

DENİZBANK

DenizBank da koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerinde değişikliğe gitti.

12.00-17.00 saatleri arasında şubelerden hizmet verecek olan DenizBank, bankacılık işlemlerinin 7/24 MobilDeniz, internet şubesi, DenizKartım ve fastpay gibi dijital kanallardan, ATM'lerden veya 0850 222 0 800'ü arayarak iletişim merkezlerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

DenizBank, 16 Nisan'a kadar bu kanallardan yapılacak EFT ve havale işlemlerinden herhangi bir ücret almayacak.

Müşterilerine kesintisiz hizmet sunarken çalışanlarının sağlığını da korumak amacıyla genel müdürlükte çalışan ekipleri planlı olarak evden çalışma düzenine geçiren banka, şubelerdeki çalışanların planlı olarak birer hafta dönüşümlü hizmet vereceğini duyurdu.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, müşterilerin sağlığını ön planda tutarak dijital kanalları kullanmalarını tavsiye etti.

ATM, internet, mobil bankacılık kanalları ve müşteri iletişim merkezleri üzerinden EFT ve havale işlemlerini belirli süreliğine ücretsiz hale getiren banka, günlük minimum para çekme limitini de 5 bin liraya çıkardı.

Ziraat Bankası, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

HALKBANK

Halkbank, müşterilerinin sağlığını ön planda tutarak bankacılık işlemlerini şubelere gitmeden, mobil, internet şubesi, Bank24'ler ve Halkbank Dialog kanallarından 7/24 kolaylıkla gerçekleştirebileceğini duyurdu.

İnternet şubesi ve Halkbank mobilden gerçekleştirilen EFT ve havale işlemlerini ücretsiz hale getiren banka, Bank24'lerden kartla ve Halkbank mobil karekodla günlük 5 bin liraya kadar para çekebilme imkanı sağladı.

Halkbank, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 salgını yurt dışında gündem olmaya başladığından bu yana önlem olarak birçok uygulama başlattı.

Müşterileri ve çalışanlarının sağlığını korumak için şube çalışma saatlerini düzenleyen banka, hafta başından itibaren tüm şubelerde 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.

Banka, hamile ve kronik rahatsızlığı olan çalışanlara idari izin verdi, çocuğu olan ve bakacak kimse olmadığı için izin isteyen çalışanlara taleplerine göre iş akışı bağlantılı izin vererek gerekli kolaylıkları sağladı.

Şubelerin lobi alanına kontrollü sayıda müşteri alarak işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan banka, şube çalışanlarının sağlığını korumak adına, şube trafiğinin gerektirdiği kadar çalışan kalacak şekilde planlamalar yaptı.

Banka, çalışanların geri kalanının evden çalışacak veya idari izinli sayılacak şekilde yönlendirmelerini gerçekleştirdi.

Bu süreçte müşterileri ATM'ye yönlendirme ve alternatif kanallar olan cep şubesi, internet şubesi ve çağrı merkezlerini kullanma konusunda teşvik eden banka, ayrıca ATM'lerden kartla ve karekodla günlük para çekme limitlerini müşterilerin işlem kolaylığı için geçici olarak 5 bin liraya çıkardı.

ŞEKERBANK

Şekerbank, müşterilerin ve çalışanların sağlığını güvence altına almak ve hizmet sürekliliğini temin etmek üzere hayata geçirdiği uygulamalar kapsamında şube çalışma saatlerini 12.00-17.00 olarak değiştirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan risk grubunda bulunan tüm çalışanlarla toplu mekanlardaki kişi sayısını azaltma hedefine yönelik olarak çalışanların büyük bir kısmı uzaktan erişim yöntemiyle mesailerini evden sürdürürken, tüm müşteri ziyaretleri ve dışarıda yapılması planlanan toplantılar durdurularak görüşmeler telekonferans veya video konferans platformlarına taşındı.

Şekerbank, internet şubesi ve Şeker Mobil Şube'den yapılacak EFT ve havale işlemlerini de 30 Nisan'a kadar ücretsiz hale getirdi.

TEB

TEB, Kovid-19 etkileri kapsamında resmi makamların aldığı karar ve önlemler doğrultusunda gerekli tedbirleri hayata geçirdi.

Şubelerden dün itibarıyla 12-00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmeye başlayan banka, şube içerisi ve bekleme alanlarını düzenli olarak hijyenik malzemelerle temizleyerek sağlıklı bir ortam sağlıyor. Banka, ATM'lerde günlük para çekme limitini geçici olarak 3 bin liraya yükseltti.

TEB, müşterilerin bankacılık işlemlerini hızlıca yapabilmesi için öncelikli olarak mobil bankacılık uygulamaları CEPTETEB ile CEPTETEB İŞTE, internet şubesi ve ATM'lerin kullanılmasını öneriyor.

VAKIFBANK

VakıfBank, salgın kapsamında hem müşterileri hem de çalışanlarına yönelik birtakım tedbirler yürürlüğe koydu. Banka şubeleri 09.00-17.00 saatlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek.

Banka, mobil, internet bankacılığı, mobil asistan, ATM ve çağrı merkezi kanallarından yapılacak EFT ve havale işlemlerini 21 Nisan'a kadar ücretsiz hale getirdi.

Nakit ihtiyaçları için ATM'lerden günlük 5 bin liraya kadar ücretsiz para çekebilme imkanı sağlayan banka, ATM'ler üzerinden kartsız para yatırma işlemlerini adet ve tutar sınırı olmaksızın ücretsiz yaptı.

VakıfBank, şubelerdeki yoğunluğu ve kişilerin birbiriyle olan temasını da asgari düzeyde tutmak adına, gerekli aksiyonları hayata geçirdi.

YAPIKREDİ

Yapı Kredi, küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nca alınan önlemlere ek pek çok koruyucu önlem ve kararı uygulamaya aldı.

Müşterilerin ve çalışanların sağlığı için alınan koruyucu önlemler çerçevesinde, dünden itibaren tüm şubelerinden hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyuran Yapı Kredi, bankacılık işlemlerinin öncelikli olarak Yapı Kredi Mobil'den, Yapı Kredi İnternet Şubesi'nden, müşteri iletişim merkezinden ve ATM'lerden yapılabileceğini belirtti.

Banka, tüm eğitimleri, toplantıları, etkinlik ve organizasyonları, seyahat gerektiren çalışmaları ikinci bir karara kadar erteledi.

Bankada çalışanların büyük bir kısmı, 17 Mart'tan itibaren teknolojik altyapısı hazırlanmış şekilde, mesailerini uzaktan erişim modeliyle evlerinden sürdürüyor. Banka, şubelerde parayla teması bulunan tüm çalışanların eldivenle çalışmasını zorunlu hale getirdi.

ALTERNATİF BANK

Alternatif Bank, koronavirüs salgını nedeniyle bankacılık hizmetlerini tüm şubelerde 12.00-17.00 saatleri arasında sunmaya başladı.

ATM'lerden günlük para çekme limitini 3 bin liraya yükselten banka, 17 Mart itibarıyla internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden EFT ve havale işlemlerini bir ay süreyle ücretsiz hale getirdi.