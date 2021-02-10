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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 10.02.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

Bank Pozitif satış yolunda

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Bank Pozitif satış yolunda
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Bank Pozitif ve HR BANK arasında ‘Hisse Satış ve Devir Sözleşmesi’ imzalandı. BDDK sürecinin tamamlanmasının ardından ‘yeni nesil bankacılık vizyonu ve üç yıllık programın’ kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin satışıyla ilgili olarak, bankanın ortakları ile İngiltere menşeli HR BANK arasında 'Hisse Satış ve Devir Sözleşmesi' imzalandı.

HR BANK üst yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş'nin hisse satış ve devir işlemleri 9 Şubat 2021 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. Hisse devir işlemlerinin onayı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) süreci başlatılmıştır” ifadesi kullanıldı.

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