Bank Pozitif satış yolunda

Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin satışıyla ilgili olarak, bankanın ortakları ile İngiltere menşeli HR BANK arasında 'Hisse Satış ve Devir Sözleşmesi' imzalandı.

HR BANK üst yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş'nin hisse satış ve devir işlemleri 9 Şubat 2021 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. Hisse devir işlemlerinin onayı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) süreci başlatılmıştır” ifadesi kullanıldı.