Bank of America, Wells Fargo ve Goldman Sachs üçüncü çeyrek bilançolarını açıkladı

ABD'li yatırım bankalarından Bank of America, Goldman Sachs ve Wells Fargo, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı. Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 azalarak 4,9 milyar dolar oldu. Şirket, 2019'un üçüncü çeyreğinde 5,8 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da geçen yılın üçüncü çeyreğinde 0,56 dolar olarak kaydedilirken, bu yılın aynı döneminde 0,51 dolara geriledi. Bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azalışla 20,3 milyar dolara düştü. Geçen senenin temmuz-eylül döneminde Bank of America'nın geliri 22,8 milyar dolar olmuştu.



WELLS FARGO'NUN KARINDA YÜZDE 56'LIK DÜŞÜŞ

Wells Fargo'nun net karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre düşüş gösterdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56 azalarak 2,04 milyar dolara geriledi. Banka, 2019'nin üçüncü çeyreğinde 4,61 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 0,42 dolara düştü. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 0,92 dolar seviyesindeydi. Wells Fargo'nun 2020'nin üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,1 azalışla 18,9 milyar dolar oldu. Banka, geçen yılın aynı döneminde 22 milyar dolar gelir elde etmişti.



GOLDMAN SACHS'IN KARINDA ARTIŞ

ABD'li bir diğer yatırım bankası Goldman Sachs'ın karı ise bu yılın üçüncü çeyreğinde artış kaydetti. Buna göre, bankanın yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği kar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 93 artarak 3,6 milyar dolar oldu.

Bankanın hisse başına karı da geçen yılın üçüncü çeyreğinde 4,79 dolarken bu yılın aynı döneminde 9,68 dolara çıktı. Goldman Sachs'ın geliri de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 10,78 milyar dolara yükseldi. Goldman Sachs'in geliri, geçen senenin temmuz-eylül döneminde 8,3 milyar dolar olmuştu.