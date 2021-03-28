Bangladeş Baskonsolosu çağrı yaptı: Bangladeş’e yatırıma gelin

Bangladeş’in İstanbul Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam, ülkelerinin bağımsızlığını kazanmasının 50’nci, ilk devlet başkanları Bangabandhu Şeyh Muciburrahman’ın da doğumunun 100’üncü yıldönümü sebebiyle Başkonsolosluk’ta bir kutlama düzenledi. Bangladeş ve Türkiye arasındaki tarihi bağlara değinen İslam, iki ülke arasındaki yıllık 1 milyar doların altındaki ticaret hacmini 2 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini anlattı.

İSTİKLAL SAVAŞI’NDA VARDIK

BM’nin Bangladeş’i gelişmekte olan ülkeler kategorisine aldığını, önümüzdeki ay online yapılacak D8 Zirvesi’ne ev sahipliği de yapacaklarını belirten İslam şunları söyledi: “Bangladeş halkı her zaman ne kadar mütevazi bir şekilde olsa da Türk halkının yanında olmuştur, desteklemiştir. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesi İstiklal Savaşı’nda Bangladeş halkının Türkiye’ye yönelik desteğidir. Türkiye de Bangladeş halkı ne zaman dara düşse yanında olmuştur.

Bunu Arakan krizinde Türkiye’nin de göstermiş olduğu destekle de görüyoruz. Bundan dolayı da müteşekkiriz. İki ülke arasındaki kültürel bağlar o kadar güçlü ki aslında bunu başkentlerde görmek de mümkün. Özellikle iki kurucu liderlerimizin arasındaki muhabbet dolayısıyla Ankara’da bir caddeye Bangabandhu Şeyh Muciburrahman’ın, Dakka’daki bir caddeye ise Kemal Atatürk’ün adı verilmiştir. Önemli yazarlarımızdan Kazi Nazrul İslam, Atatürk için bir şaheser kaleme almıştır.”

KATLAMAK İSTİYORUZ

Hali hazırda iki ülke arasındaki ticaretin maalesef 1 milyar doların altında olduğuna vurgu yapan İslam, “Bunu 2 milyar doların üzerine çıkarmak istiyoruz. BM Bangladeş’i gelişmekte olan ülkeler kategorisine aldı. Önümüzdeki ay online yapılacak D8 Zirvesi’ne de ev sahipliği yapacağız. Bizden Türkiye’ye hazır giyim, iplik ve seramik, Türkiye’den bize tekstil makineleri ve kimyasalları geliyor. Avrupa ve ABD bizden ilaç alıyor, Türkiye de alabilir. Biz de Türkiye’den medikal cihazlar alabiliriz. Türk işinsanları ve yatırımcılar her alanda Bangladeş’te yatırım yapabilirler. Biz kardeş iki ülkeyiz” diye konuştu.

TELAFFUZ EDİLEMEYİNCE İSİM DEĞİŞTİ

Bangladeş’in kurucusu, ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı Bandhu Şeyh Mucibur Rahman’ın ismi 1997 yılında Çankaya’daki bir caddeye verildi. Ancak bölge halkı ismin zor telaffuz edildiğini, mektup adreslerini yazmakta sorun çıktığını iddia etti.

Bandhu Şeyh Mucibur Rahman’ın kim olduğu da oldukça merak konusu oluyordu. Caddenin ismi geçtiğimiz yıl belediye meclisi kararıyla kısaltılarak Bangabandhu Bulvarı oldu. Belediye ekipleri karar valilik tarafından onaylanınca bulvarın tabelasını değiştirdi. Mahalle sakinleri ve esnaf o dönem yapılan röportajlarda tabela değişiminden oldukça mutlu olduklarını söyledi.

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