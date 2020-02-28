Bandırma’ya tarihi otel

Balıkesir’in üçüncü büyük ilçesi olan Bandırma’daki Baştaşgrup yatırımı olan Bandırma Palas Otel’in ilçe merkezindeki konumu nedeniyle bölgenin en fazla tercih edilen oteli olarak öne çıktığı ifade ediliyor. Denize olan yakınlığı ve otel içinde yer alan bistro restaurant konseptindeki cafesi ile yerelden evrensele uzanan bir gastronomi keşfi sunduğu belirtilen Bandırma Palas’ın geçtiğimiz dönemde misafirlerini ağırlamaya başladığı açıklandı. Baştaşgrup, tarafından yapılan açıklamda “İnşaat alanındaki deneyim ve profesyonelliğinin aktarıldığı mekan sade ve şık dizaynı ile 19. yüzyıldan günümüze, yenilenen yüzü ve donanımlı personeli ile konuklarına maksimum konfor vadediyor” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DENEYİMLİ ŞEFLER ÇALIŞIYOR

“Bandırma yazlık bir bölge olması ve deniz yolu ile İstanbul’a olan yakınlığı nedeniyle hareketli bir insan yoğunluğuna sahip. Şehrin tam merkezinde konumlanan Palas Otel, konaklama alanındaki iddiasını Noir Cafe & Kitchen’nın lezzetli menüleri ile perçinliyor. Mekan, alanında deneyimli şeflerin hazırladığı zengin menü içeriğiyle bölgenin en sevilen mekanları arasında yerini alıyor. Hafta içi her gün 12.00 ile 14.00 arasında birbirinden farklı içeriklerle, özenle hazırlanan öğlen menüleri, iş temposunun arasında yemek yeme zevkinden ödün vermek istemeyenler için başarılı bir alternatif sunuyor. Kendinizi gurme seyahatinde gibi hissedeceğiniz bir deneyim haline geliyor.”

BALİKESİR’İN 3. BÜYÜK İLÇESİ

Marmara Denizi kıyısında kıyısında bulunan Bandırma, Balıkesir iline bağlı bir sahil ilçesidir. 157 bine yaklaşan nüfusa sahip olup gelişmişlik bakımından Türkiye’nin önde gelen ilçelerindendir. Bu nüfus, 79 bin 255 erkek ve 77 bin 532 kadından oluşmaktadır. Ayrıca Altıeylül ve Karesi sonra Balıkesir’in üçüncü büyük ilçesidir. Bandırma limanına her gün düzenli olarak İstanbul’dan Feribot seferleri yapılmaktadır. Ayrıca her sene büyük yoğunluk ile turistlere ev sahipliği yapmaktadır. 1992 yılında ise Marmara Bölgesi’nin en çok turist alan ilçesi seçilmiştir.