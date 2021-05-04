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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 04.05.2021 - 07:10 | Son Güncelleme:

Balon balığı avlayana para verilecek

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Balon balığı avlayana para verilecek

Akdeniz ve Ege'de bolca görülen ve istilacı tür olan Balon balığını avlayanlara yönelik olarak ücret ödemesi yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstilacı balık türlerinden Balon balığının avlanmasına yönelik teşvik verilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Balon balığının Lagocephalus Sceleratus türünden 500 bin taneye kadar avlayanlara tanesine 5 lira, diğer türlerini avlayanlara ise 5 milyon adete kadar 0.50 lira ücret ödemesi yapılacak. Avlanan balıklar sayesinde Balon balığı varlığı azaltılırken balıkların ekonomiye kazandırılması da sağlanacak.

Balon balığı avlayana para verilecek

Ödemeler Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021, 2022, 2023 yılı tarımsal destekleme bütçelerinden karşılanacak.

RUHSAT SAHİBİ BALIKÇI GEMİLERİ AVLAYABİLECEK

Balon balıklarının avlamasını ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılık faaliyeti yapan balıkçılar gerçekleştirebilecek.

Balon balığı avlayana para verilecek

ÖDEMELER ZİRAAT BANKASI'NDAN

Avcılığı yapan ve paraya hak kazanan balıkçılar paralarını Ziraat Bankası'ndan alacak. Destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra, temlik ve benzeri işlemler gerçekleştirilemeyecek.

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