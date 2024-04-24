Balkanlar, Mısır, Dubai ön planda: Vizesiz tatilin hitleri

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Yaz aylarına girerken yerli turist tatil planlarına hız verdi. Türkiye’de turistik bölgelerdeki fiyat artışlarının tatilciyi yurtdışına yönlendirdiği görülüyor. Turizmciler, geçen seneye göre yurtdışı seyahatlere talebin yüzde 50’nin üzerinde arttığını belirtiyor.

Elbette yurtdışı tatilin kilit kelimesi ‘vize’. Vize sorunu birçok ülkede devam ediyor. Bu nedenle tatilci vizesiz yurtdışı seçeneklere odaklandı. Bu yılın gözdesi Balkanlar, Mısır ve Dubai oldu.

TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, vize sorunu yaratmayan ülkelerin tercih edildiğini belirterek, “Vize istemeyen veya çok kolay vize alınan bölgeler tercih ediliyor. Balkan ülkelerine ve Dubai’de kolay vize verdikleri için talep çok yoğun. Özellikle Dubai’ye çok giden var. Eskiden uçak seferleri sadece İstanbul’dan vardı, artık Antalya’dan da direk Dubai’ye seferler yapılıyor” dedi.

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Tatil Dükkânı Genel Müdürü Güray Günay da yurtdışı turlara ilginin yaz tatilinde daha da artmasını beklediklerini söyleyerek, “Bu sene özellikle Makedonya, Belgrad ve Karadağ’a çok talep var. Ayrıca Uzak Doğu, Tayland, Phuket de ön planda” şeklinde konuştu.

FAS’A İLGİ PATLADI

-Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal da “Türkiye’de turistik bölgelerdeki özellikle yeme-içme fiyatlarında gözle görülür yükseliş var. Bunun etkisi oldu. Yurtdışı seyahatlere talep yüzde 50’nin üzerinde artmış durumda. Avrupa ülkeleri talep görmeye devam ediyor ama maalesef vize sıkıntıları nedeniyle bu talep karşılığını tam olarak bulamıyor. Vize gerekmediği ve fiyatları daha hesaplı olduğu için Balkan turları ve özellikle Türkiye’deki sahil otellerine çok ciddi bir alternatif teşkil ettiği için Mısır’da Sharm El Sheikh bu sene çok yoğun talep görüyor. Geçtiğimiz ekim ayından başlayarak sonbahar-kış-ilkbahar döneminin yıldızı ise Dubai olmuştu. Özellikle sömestr ve Ramazan Bayramı tatillerinde Dubai’de Türk turist rekorları kırıldı desek yeridir. Bir başka talep patlaması da Fas turlarında yaşanıyor” dedi.

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İKİ KİŞİ 26 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

- BALKAN TURLARI 7 GECE 2 KİŞİ 46 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

- BELGRAD TURU 3 GECE 2 KİŞİ 31 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

- DUBAİ TURU 3 GECE 2 KİŞİ 33 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

- SHARM EL SHEİKH TURU 3 GECE 2 KİŞİ 26 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

- TAYLAND TURU 7 GECE 2 KİŞİ 72 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

- MARAKEŞ TURU 3 GECE 2 KİŞİ 51 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

*En uygun fiyatlar alınmıştır.